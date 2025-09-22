Agentic AI: zarađuje i dok ne kliknete

Nekada smo mogli da slušamo televiziju u pozadini dok peremo sudove, znajući da niko ništa od toga neće unovčiti – ni mi, ni televizija, ni tvorac sadržaja. Danas? Gledaš vest da je pala kiša u Zaječaru, a u tom trenutku se negde u oblaku servera računa: koji oglas, kome, kad, na kom jeziku i da li da ti ponude kišobran…

Agentic AI je pokazao da veštačka inteligencija više ne čeka da je pitaš nešto. Ona radi sama, donosi odluke, prevodi emisije, ubacuje titlove, skenira pozadinu za brendove i odlučuje ko će da plati to što vi džabe gledate. Zvuči kao Skynet, ali bez terminatora. Ili, još gore, kao televizija koja zna kad si se udaljio iz sobe i odmah prebaci oglas s veš-mašine na WC osveživač.

Šta je tačno Agentic AI?

Za razliku od tradicionalnih AI modela koji čekaju input korisnika, Agentic AI sam detektuje prilike za delovanje: automatski prevodi sadržaj, identifikuje brendove, klasifikuje scene i odlučuje kako da optimizuje prikaz, često u realnom vremenu.

Kada se poveže sa sistemima za real-time monetizaciju, dobije se dinamička mašina koja tokom jednog lajvstrima može:

dodavati personalizovane oglase gledaočevim interesima,

menjati jezik titlova u hodu,

nuditi direktne linkove za kupovinu unutar sadržaja.

U svetu to već funkcioniše. YouTube Live koristi AI za simultano titlovanje i preporuku oglasa koji odgovaraju trenutnom sadržaju videa. Dobar primer je i TikTok koji kroz real-time analitiku koristi AI da prilagodi feed svakog korisnika, a brendovi tu ubacuju direktne pozive na akciju bez prekida sadržaja.

Vesti na engleskom se automatski titluju na korejski, reklame za čokoladice menjaju se u stvarnom vremenu u zavisnosti od toga da li ste spomenuli dijetu prošle nedelje, a serije se adaptiraju za 10 tržišta bez potrebe da iko dotakne tastaturu. Sadržaj postaje svestran, samoodrživ i komercijalno agresivan. Kao vaš komšija koji prodaje sve, od delova za bicikl do bakine suknje.

Agentic AI vs. generativni AI

GenAI je napravljena da stvara, kopira slike, kod i ideje. Njena sposobnost da podrži obradu prirodnog jezika čini je moćnim alatom za generisanje sadržaja. Agentic AI, nasuprot tome, napravljena je da deluje. Ona planira, odlučuje i izvršava kako bi postigla rezultate. Gde se GenAI zaustavlja na stvaranju, Agentic veštačka inteligencija nastavlja – implementira akcije, pokreće tokove rada i prilagođava se novim okolnostima.

Imamo ljude koji znaju da prave sadržaj. Imamo publiku koja zna da prepozna dobru foru. Možda je vreme da, umesto što čekamo da se svet promeni, pustimo AI da bar pokuša da zaradi za nas

Ove tehnologije se dopunjuju. Na primer, GenAI može da pravi nacrt marketinškog sadržaja, dok agentska veštačka inteligencija pokreće i ponavlja kampanju automatski na osnovu podataka o učinku u realnom vremenu.

Agentic AI u Srbiji?

A kod nas? Pa, mi još uvek ručno titlujemo priloge u Premiere-u, molimo za lajkovanje i nudimo oglasni prostor u zamenu za „pomeni me usput“. Jer, Agentic AI još nije stigao do naše kablovske revolucije, a možda ni do lokalnog Interneta. Ili je stigao, ali se vratio čim je video predlog Zakona o elektronskim medijima.

Ali nije sve izgubljeno. Imamo ljude koji znaju da prave sadržaj. Imamo publiku koja zna da prepozna dobru foru. Možda je vreme da, umesto što čekamo da se svet promeni, pustimo AI da bar pokuša da zaradi za nas.

Do tada, ostaje nam stara dobra nada: da ćemo bar jednom kliknuti na nešto, a da nas algoritam ne pita da li hoćemo i kredite uz to jer smo već do guše u njima.