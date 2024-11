Agile Humans Meetup #70: Liderstvo i upravljanje u poslovanju: autoritativnost ili briljantnost?

Početkom decembra održaće se 70. Agile Humans meetup! Na meetup-u imaćete prilike da se osvrnete na neverovatno putovanje koje je Agile Humans prošao sa ovim projektom, istražujući inovativne ideje koje oblikuju agilne metodologije i podstiču uspeh organizacija. Pribeležite 5. decembar u svom kalendaru i pridružite se u 18:30h online kako biste zajedno istražili ovu važnu temu koja pruža dragocene uvide u dinamiku liderstva i pomaže vam da izgradite zdravije i produktivnije radno okruženje.

Na ovom jubilarnom meetupu Agile Humans ugostiće Natašu Lindstedt, profesorku na Univerzitetu u Eseksu i globalno priznatog stručnjaka za liderstvo i upravljanje. Njeno viđenje dotiče se ključnog pitanja: Šta definiše efikasno liderstvo? I kako personalistički stilovi liderstva mogu ometati napredak organizacija?

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, liderstvo igra ključnu ulogu u oblikovanju timskih odnosa, produktivnosti i inovacija. Kada je liderstvo vođeno autoritarnim tendencijama, posledice mogu biti ozbiljne. Nataša Lindstedt će nas voditi kroz dubinsku analizu kako se personalistički stilovi liderstva ispoljavaju u upravljanju i poslovanju—i zašto mogu biti štetni za dugoročno zdravlje organizacije.

Ključne teme:

Izazovi autoritativnog liderstva: Kako autoritativni i autoritarni lideri stvaraju okruženja koja guše inovacije i podstiču strah?

Kako autoritativni i autoritarni lideri stvaraju okruženja koja guše inovacije i podstiču strah? Cena toksičnog liderstva u poslovanju: Na koji način određeni stilovi liderstva ometaju saradnju i kreativnost, što dovodi do loših rezultata organizacije?

Na koji način određeni stilovi liderstva ometaju saradnju i kreativnost, što dovodi do loših rezultata organizacije? Pozitivne alternative liderstva: Koji stilovi liderstva dostižu najbolje rezultate kod zaposlenih?

Koji stilovi liderstva dostižu najbolje rezultate kod zaposlenih? Lekcije iz diktatura: Strukture upravljanja u autoritarnim režimima mogu pružiti ključne lekcije za poslovne lidere. Nataša će povući fascinantne paralele između upravljanja državama i poslovnim organizacijama, nudeći uvide o tome kako liderstvo oblikuje i političke i korporativne sisteme.

Pridružite se u proslavi ovog važnog trenutka — 70. Agile Humans meetupa! Ovo je prilika ne samo da se osvrnete na put koji su prošli kao zajednica, već i da se uključite u inspirativnu diskusiju o liderstvu koja će izazvati na razmišljanje i podstaći nove pristupe vođenju timova i organizacija. Bilo da ste dugogodišnji član ili ste novi u agilnoj zajednici, dobro došli!

Ova sesija sa Natašom Lindstedt obećava dragocene uvide, dinamične razgovore i priliku da se povežete sa drugim agilnim entuzijastima. Ne propustite ovaj poseban događaj — proslavite i učite zajedno!

O govorniku

Nataša Lindstedt je profesorka upravljanja na Univerzitetu u Eseksu. Doktorirala je na temi uporedne politike i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Kalifornija, Santa Barbara. Njena istraživanja fokusiraju se na autoritarnu politiku, razvoj, izgradnju države, nasilne ne-državne aktere i ljudsku sigurnost. Autorka je mnogih knjiga iz ovih oblasti, uključujući: Democratic Decay and Authoritarian Resurgence (Bristol University Press, 2021), Democracies and Authoritarian Regimes (Oxford University Press, 2019), Global Politics and Violent Non-State Actors (Sage, 2017) i Dictators and Dictatorships (Bloomsbury, 2011). Bila je konsultantkinja Evropske unije, IDEA International i Ekonomske i socijalne komisije za zapadnu Aziju Ujedinjenih nacija (UNESCWA). Njena najnovija knjiga Human Security in Disease and Disaster (Routledge, 2021) pomera granice razumevanja ljudskih sposobnosti i sigurnosti u savremenom dobu.

Link za prijavu i više informacija: https://www.meetup.com/agile-humans-lean-coffee-meetup/events/304181513

Podelite s prijateljima

Tweet