Agile Meetup #64: Prevazilaženje pet disfunkcionalnosti tima

Da li se ikada osećate kao da vaš tim ne dostiže svoj pun potencijal? Da li vas problemi poverenja, sukobi i nedovoljna posvećenost sprečavaju da postignete izuzetne rezultate? Ako je tako, niste sami. Ali, imamo rešenje!

Zamislite sve mogućnosti koje vas čekaju kada vaš tim bude funkcionisao u svom punom potencijalu – kada je poverenje nepokolebljivo, konflikti se rešavaju konstruktivno, a svaki član je posvećen zajedničkoj viziji. Uz odgovarajuće smernice i strategije, ovu viziju možete pretvoriti u stvarnost.

Predstavljamo Agile Humans meetup na kojem ćemo zaroniti duboko u praktične strategije kako bismo otključali istinski potencijal vašeg tima i pokrenuli ga ka željenom uspehu. Ovog puta, učimo na jedinstven način – putem ručno iscrtanih postera koje je napravio iskusni stručnjak za timsku dinamiku, Amir Peled. Ovaj susret obećava da će biti drugačiji. Kroz zanimljive diskusije, interaktivne vežbe i inspirativne rukom iscrtane vizuale, ući ćemo duboko u ključne izazove sa kojima se timovi suočavaju i pružiti vam praktične strategije za njihovo prevazilaženje.

Razumevanjem svakog disfunkcionalnog šablona i pružanjem rešenja koja se mogu primeniti u praksi, osnažićemo vas da vodite svoj tim ka većem poverenju, rešavanju sukoba, posvećenosti, odgovornosti i uspešnom postizanju zajedničkih ciljeva.

Ovaj meetup neće se svoditi samo na teoriju; dobićete konkretne alate i znanje potrebno da izvršite stvarne promene u vašem timu. Do kraja našeg onlajn susreta, ne samo da ćete razumeti principe koji stoje iza efikasne dinamike tima, već ćete biti spremni da aktivno vodite svoj tim ka tome da postane veoma funkcionalna jedinica sposobna da postigne izvanredne rezultate.

Imate priliku da:

Ovladate praktičnim strategijama za prevazilaženje najčešćih disfunkcionalnosti u timu.

Vodite svoj tim ka većem poverenju, rešavanju sukoba, posvećenosti i odgovornosti.

Ovladate osnovnim alatima kako biste bili sigurni da vaš tim dostiže svoj pun potencijal.

Pređete sa razumevanja teorije na aktivno vođenje visoko funkcionalnog tima.

Unapredite dinamiku svog tima, postavljajući ga na putanju sjajnog i održivog uspeha!

Pridružite se u četvrtak, 7. marta u 18:30h onlajn na ovom linku. Ne propustite ovu priliku da otkrijete i dostignete pun potencijal svog tima. Rezervišite svoje mesto već danas i budite spremni da svedočite transformacijama iz prve ruke.

O govorniku

Amir Peled je jedan od pionira agilnog koučinga, poznat po svom velikom iskustvu i posvećenosti unapređenju agilnih praksi širom sveta. Godine 2018. postao je prvi Scrum Alliance sertifikovani trener tima (CTC) u istočnoj Evropi. Vođen strašću za inovacijama, Amir je oblikovao globalnu agilnu zajednicu kroz ključne uloge, uključujući volontiranje sa European Gathering timom (EUGT) za poznate Global Scrum Gathering® događaje u Beču 2019. i Lisabonu 2022. godine.

Amirova posvećenost mentorstvu i raznolikosti u agilnom svetu je ispoljena kroz njegovu ulogu člana CTC Review tima i mentorstvo za Women in Agile inicijative. Kao osnivač grupe Agile Coaching and Beyond u Rumuniji, neguje angažovanje zajednice i razmenu znanja. Sa više od decenije iskustva u agilnim metodologijama i dve decenije iskustva u upravljanju projektima, Amir nudi jedinstven spoj uvida i mudrosti. Vodio je organizacije svih veličina iz različitih industrija kroz njihovo agilno putovanje, ostvarujući vrhunske rezultate u kompleksnim projektima i greenfield inicijativama.

