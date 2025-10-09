AGON by AOC: dva nova monitora za vrhunski 320 Hz gejming

AGON by AOC – vodeći svetski brend gejming monitora[1] lansira dva različita modela koji odgovaraju različitim potrebama igrača. AOC GAMING Q27G4SRU donosi performanse osvežavanja od 320 Hz u popularnoj QHD(2560 x 1440) rezoluciji, nudeći konkurentno gejming iskustvo po pristupačnoj ceni. U međuvremenu, AOC GAMING U32G4U proširuje uspešnu Dual Frame tehnologiju na 32 inčni format, pružajući igračima fleksibilnost između impresivnog UHD (3840 x 2160) pri 160 Hz i kompetitivnog FHD (1920 x 1080) pri 320 Hz na većem monitoru.



AOC GAMING Q27G4SRU i U32G4U: dva jedinstvena puta do vrhunskog gejminga pri 320 Hz

Takmičarski QHD gejming sada dostupniji nego ikad

Model Q27G4SRU donosi upravo ono što gejmeri takmičari traže: 320 Hz performanse u optimalnoj QHD rezoluciji i to po pristupačnoj ceni. Ovaj 27 inčni monitor pruža savršenu ravnotežu između jasnoće prikaza i brzine, s gustoćom od 110,84 piksela po inču koja osigurava oštre detalje i pomaže igračima da precizno čitaju okolinu u igri i brže uoče protivnike. Oštra, a istovremeno lako podrživa QHD rezolucija na 27 inčnom monitoru čini ga rešenjem koje će dugo ostati aktuelno, dok će brzina osvežavanja od 320 Hz, u dosegu današnjih GPU-ova, pružiti osetno bolje iskustvo u odnosu na 240 Hz modele.

Zahvaljujući Fast IPS panelu, model Q27G4SRU postiže impresivna vremena odziva do 1 ms GtG i 0,3 ms MPRT uz korišćenje tehnologije Motion Blur Reduction (MBR i MBR Sync). Monitor pruža živopisne prikaze s DisplayHDR 400 sertifikatom, vrhunskim osvetljenjem od 450 cd/m² kao i realističnim i izražajnim bojama uz 136.9 % sRGB pokrivenosti gamuta, 93.7 % DCI-P3. Dva HDMI 2.1. priključka i jedan DisplayPort 1.4 osiguravaju savremenu povezivost s grafičkim karticama visokih performansi i konzolama novije generacije, dok dva zvučnika snage 2 W nude dodatnu praktičnost. Osim toga, USB 3.2 Gen 1 hub s četiri USB priključka (jedan s funkcijom brzog punjenja) omogućuje jednostavno spajanje periferije. Kidanje slike i zastajkivanje praktično su eliminisani zahvaljujući zvaničnoj NVIDIA G-SYNC Compatible oznaci kao I podršci za Adaptive-Sync tehnologiju.

32 inčni Dual Frame za vrhunsku svestranost

Model U32G4U donosi AOC-ovu inovativnu Dual Frame tehnologiju, poznatu i vrlo dobro prihvaćenu s 27-inčnog modela AOC GAMING U27G4R, u veći 32 inčni format, gde ovaj koncept u potpunosti dolazi do izražaja. U UHD načinu rada pri 160 Hz, izuzetno oštra rezolucija sa 139,87 piksela po inču pruža zadivljujuću sliku idealnu za igre s narativnim sadržajem, stvaranje i konzumaciju multimedije kao i različite produktivne zadatke. Veća površina ekrana dodatno pojačava doživljaj pri gledanju UHD sadržaja i omogućuje udobniji rad na detaljnim projektima.

Kada dođe vreme za takmičarski gejming, korisnici mogu jednostavno da prebace prikaz na FHD pri 320 Hz. Veći ekran pruža šire vidno polje, idealno za simulatore vožnje ili letenja, akcijske igre, ali i za konzolno igranje, gde opušteno uživanje pred većim ekranom dodatno pojačava doživljaj igre. Fast IPS panel zadržava odlična vremena odziva od 1 ms GtG i 0,5 ms MPRT u oba načina rezolucije. Zahvaljujući DisplayHDR 400 certifikatu i većem 32 inčnom formatu, ovaj model jednako je prikladan i za uranjajuće igranjei za profesionalni rad s vizuelnim sadržajem. Poput svog 27 inčnog “srodnika”, nudi bogatu povezivost: USB 3.2 Gen 1 hub s četiri USB priključka (jedan s funkcijom brzog punjenja), te dva HDMI 2.1 i jedan DisplayPort 1.4 priključak.

,,Ovi monitori predstavljaju dva jasna smera prilagođena različitim potrebama igrača,’’ rekao je César Acosta, menadžer za gejming proizvode u AGON by AOC. ,,Model Q27G4SRU donosi takmičarima željenu QHD jasnoću uz brzinu od 320 Hz i odličnu cenu. U32G4U pak prenosi naš Dual Frame koncept na 32 inča, gde ova tehnologija zaista dolazi do izražaja, nudi uranjajuće UHD iskustvo za single-player igre i FHD performanse za takmičarske trenutke kada je brzina presudna.’’

Sveobuhvatne gejming karakteristike

Oba monitora uključuju AOC-ov potpuni gejming alatni set osmišljen za postizanje takmičarske prednosti. Shadow Control osvetljava tamnije delove slike radi bolje vidljivosti protivnika, Game Color optimiziju zasićenost boja za jasniji prikaz, a Dial Point omogućuje prikaz dinamičkog ili statičkog nišana na ekranu. Način rada Low Input Lag osigurava trenutačnu reakciju na korisničke unose, dok tehnologija Adaptive-Sync uklanja kidanje slike pri korišćenju AMD i NVIDIA grafičkim karticama.

Kompatibilnost s konzolama je potpuna: Q27G4SRU podržava 2560 x 1440 pri 120 Hz za PlayStation 5 i Xbox Series X, dok U32G4U nudi punih 3840 x 2160 pri 120 Hz. Zahvaljujući HDMI 2.1 povezivosti, oba modela takođe podržavaju gejming s promenjivom brzinom osvežavanja na konzolama nove generacije.

Praktičan i elegantan dizajn

Profinjen dizajn serije AOC Gaming G4 nastavlja se i kod ova dva modela, s trostruko tankim okvirima, mat crnim završetkom i suptilnim crvenim detaljima. Ergonomska postolja omogućuju podešavanje visine do 130 mm, uz naginjanje, zakretanje i okretanje monitora radi optimalnog ugla gledanja tokom dužih gejming sesija. Oba monitora podržavaju VESA 100 x 100 montažu za fleksibilna višemonitorska postavljanja.

Jasan odabir za različite potrebe

Model Q27G4SRU predstavlja idealno rešenje za takmičenja, nudi QHD jasnoću uz brzinu od 320 Hz po pristupačnoj ceni, namenjeno gamerima koji tačno znaju šta žele. S druge strane, U32G4U je prilagođen svestranim korisnicima koji žele jedan monitor za više namena, s mogućnošću glatkog prelaska između detaljnog UHD prikaza i takmičarskih FHD performansi na većem, uranjajućem monitoru.

Cena i dostupnost

Monitori AOC GAMING Q27G4SRU i U32G4U biće dostupni od sredine oktobra 2025. godine, po preporučenim maloprodajnim cenama od 37 374 dinara i 50 262 dinara.