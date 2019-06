AI budućnosti: Novi sistem kreira najuverljivije lažne vesti do sada

U nameri da spreči da se lažne vesti koje kreiraju sistemi veštačke inteligencije šire internetom, tim naučnika je napravio AI sistem koji pravi najuverljivije lažne vesti koje je čovečanstvo do sada imalo prilike da pročita.

Novi sistem, koji je poneo ime GROVER, lažne vesti može da piše samo na osnovu senzacionalističkih naslova, a kreatori tvrde da su uverljivije od onih koje pišu ljudska bića. Najbolja odbrana od novog tipa lažnih vesti je sam GROVER, budući da za razliku od drugih aktuelnih sistema, koji lažne vesti detektuju sa 73% tačnosti, GROVER ide do čak 92%. To znači da su GROVER algoritmi, pored toga što mogu da pišu lažne vesti, u stanju i da ih detektuju, a naročito one koje kreiraju botovi, i u tome su bolji od bilo kojeg drugog postojećeg sistema. Tako bi, ako dođe u pogrešne ruke, GROVER mogao da internet preplavi lažnim vestima koje bi javnost ubedile u istinitost napisanih informacija, te osigura da potraju, budući da ih drugi sistemi ne bi prepoznavali kao lažne.

Tim naučnika sa Univerziteta u Vašingtonu, koji je zaslužan za kreiranje GROVER-a, planira da spreči zloupotrebu tako što će alatku odmah učiniti dostupnom čitavoj javnosti, te će svako ko poželi moći da je koristi za proveravanje prirode objavljenih vesti. Prednost GROVER-a je u tome što analizira više aspekata vesti od drugih alata, te ne preispituje samo telo teksta, već i naslov, medij, autora vesti, te druge detalje koji bi mogli da pomognu u raskrinkavanju sadržaja čiji je cilj da dezinformišu.

