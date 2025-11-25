AI chatbots – skrivanje poremećaja u ishrani

AI chatbots „predstavljaju ozbiljan rizik za osobe podložne poremećajima u ishrani“, upozorili su istraživači u ponedeljak. Oni izveštavaju da alati kompanija poput Google i OpenAI dele savete o dijetama, savete o tome kako sakriti poremećaje i „thinspiration“ generisanu AI.

Istraživači sa Stanforda i Centra za demokratiju i tehnologiju identifikovali su brojne načine na koje javno dostupni AI chatbots, uključujući OpenAI-jev ChatGPT, Antropikov Claude, Google Gemini i Mistralov Le Chat, mogu uticati na ljude podložne poremećajima u ishrani, a mnogi od njih su posledice funkcija namerno ugrađenih da bi se podstaklo angažovanje.

U najekstremnijim slučajevima, chatbots mogu biti aktivni učesnici koji pomažu u skrivanju ili održavanju poremećaja u ishrani. Istraživači su rekli da je Gemini nudio savete za šminkanje kako bi se prikrio gubitak težine i ideje o tome kako se lažno jelo, dok je ChatGPT savetovao kako da se sakrije često povraćanje. Drugi AI alati se koriste za kreiranje „thinspiration“ generisanog AI, sadržaja koji inspiriše ili vrši pritisak na nekoga da se prilagodi određenom standardu tela, često kroz ekstremne mere. Mogućnost kreiranja hiperpersonalizovanih slika u trenutku čini rezultujući sadržaj „relevantnijim i pristupačnijim“, rekli su istraživači.

Ulizivanje, mana za koju i same kompanije za veštačku inteligenciju priznaju da je raširena, nije iznenađujuće problem i za poremećaje u ishrani. Doprinosi potkopavanju samopoštovanja, pojačavanju negativnih emocija i promovisanju štetnih samopoređenja. Chatbots takođe pate od pristrasnosti i verovatno će pojačati pogrešno uverenje da poremećaji u ishrani „utiču samo na mršave, bele, cisrodne žene“, navodi se u izveštaju, što bi ljudima moglo otežati prepoznavanje simptoma i dobijanje lečenja.

Istraživači upozoravaju da postojeće zaštitne ograde u alatima veštačke inteligencije ne uspevaju da uhvate nijanse poremećaja u ishrani poput anoreksije, bulimije i prejedanja. Oni „teže da previđaju suptilne, ali klinički značajne znakove na koje se obučeni stručnjaci oslanjaju, ostavljajući mnoge rizike nerešenim“.

Ali istraživači su takođe rekli da mnogi kliničari i negovatelji izgleda nisu svesni kako generativni alati veštačke inteligencije utiču na ljude podložne poremećajima u ishrani. Pozvali su lekare da se „upoznaju sa popularnim alatima i platformama veštačke inteligencije“, testiraju njihove slabosti pod stresom i otvoreno razgovaraju sa pacijentima o tome kako ih koriste.

Izveštaj doprinosi rastućoj zabrinutosti zbog upotrebe čet-bota i mentalnog zdravlja, sa višestrukim izveštajima koji povezuju upotrebu veštačke inteligencije sa napadima manije, zabludama, samopovređivanjem i samoubistvom. Kompanije poput OpenAI su priznale potencijal za štetu i odbijaju sve veći broj tužbi dok rade na poboljšanju zaštitnih mera za zaštitu korisnika.

