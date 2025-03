AI dominira pretraživanjem interneta

Ni pretraživanje interneta nije što je nekad bilo, budući da je AI i tu umešao prste. Korisnici se sve više oslanjaju na chatbot-ove, a nakon što je Google koncept „deset plavih linkova” decenijama služio za pronalaženje svega na internetu.

„Deset plavih linkova” je koncept koji je dugo služio svima, pa mnogi tvrde da nema razloga da se menja. Uprkos tome sve je više onih koji pretragu prepuštaju AI botovima – prema istraživanju koje je sproveo Adobe AI pretraga je sve popularnija. Eksperti kažu da je skok očekivan, budući da se radi o novini, a ljudi vole novine.

Najzanimljivije je to što oni koji na neku web stranicu dođu preko AI chatbot-ova ostaju 8% duže od onih koji do rezultata dolaze preko Google ili Bing pretraga. I ne samo to – spremniji su da istražuju web sajt na koji ih je uputio AI (12% spremniji od Google i Bing korisnika). I bounce rate (kad neko klikne na link i odmah izađe) je manji, pa 23% manje korisnika ostaje kada klikne na link. Sve ovo može da znači da je AI uspešniji i da korisnicima daje relevantnije rezultate od tradicionalnih načina pretrage.

Generativni AI alati za pretraživanje još uvek nisu savršeni, ali su (bar za sada) tu da ostanu. To je značajno i zbog toga što stručnjaci već neko vreme ukazuju na to da je tradicionalna pretraga oštećena, zakrčena SEO spam sadržajima i reklamama. AI bi to mogao da ispravi, ako i sam ne popusti pred istim problemima.

Podelite s prijateljima

Tweet