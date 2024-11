AI funkcije na Xiaomi 14T: Otkrijte kako se koriste AI alati, uključujući Circle to Search, na Xiaomi 14T seriji

Ove jeseni, Xiaomi je predstavio najnovije modele pametnih telefona Xiaomi 14T serije, koji poseduju sjajne AI funkcije, što predstavlja još jedan korak ka svima dostupnim inovacijama. Kroz blisku saradnju sa Google-om, korisnici ovih Xiaomi pametnih telefona dobijaju pristup Google Gemini i Circle to Search AI alatima.

Xiaomi je objavio seriju informativnih video sadržaja na svojim društvenim mrežama kako bi jasnije prikazao kako ove funkcije mogu obogatiti svakodnevni život. Video materijal možete pogledati na linku.

Xiaomi 14T serija, kao najnoviji dodaci širokom portfoliju Xiaomi pametnih telefona, nude niz naprednih AI funkcija, koristeći ove alate za unapređenje svakodnevnog iskustva korisnika. Uz pomoć raznovrsnih AI funkcija, korisnicima je omogućena veća produktivnost, lakše sporazumavanje na putovanjima i jednostavnije kreiranje sadržaja.

Uz AI Interpreter korisnici mogu poboljšati komunikaciju tokom sastanaka i poziva sa sagovornicima bez obzira na jezičku barijeru. AI Notes i AI Recorder povećavaju efikasnost uz podršku veštačke inteligencije, pružajući transkripciju govora u tekstu, prepoznatljivost govornika i sumiranje informacija, dok prevod u realnom vremenu obezbeđuje neometanu interakciju na više jezika. AI Image Editing proširuje slike kako bi unapredio vizuelnu priču, dok AI Eraser Pro uklanja neželjene elemente za besprekorne fotografije. AI Film olakšava kreiranje kratkih filmskih video zapisa, a AI Portret generiše personalizovane avatare, omogućavajući korisnicima da bez napora istaknu svoj jedinstveni stil.

Xiaomi 14T serija podržava inovativne aplikacije poput Circle to Search i Google Gemini, čime je proširena dostupnost AI funkcija na globalnom nivou. Uz Circle to Search, korisnici mogu jednim dodirom brzo identifikovati i pretraživati objekte u realnom vremenu, bez potrebe za pravljenjem snimka ekrana i prelaskom na druge aplikacije, čineći pretraživanje još jednostavnijim. Sa druge strane, Google Gemini uz pomoć veštačke inteligencije značajno olakšava svakodnevne obaveze poput pisanja, učenja, planiranja i mnogih drugih. AI Interpreter, AI Film, AI Recorder, Circle to Search, kao i druge dostupne AI performanse na nedavno lansiranim Xiaomi pametnim telefonima su pažljivo dizajnirane da unaprede svakodnevni život svojih korisnika.

