AI-generisan radio voditelj u Australiji 

Mesecima je popularna australijska radio stanica koristila di-džeja generisanog veštačkom inteligencijom za vođenje jednog od svojih segmenata — i niko to nije primetio, kako su izvestile Australian Financial Review i The Sydney Morning Herald.

Emisija, pod nazivom „Radni dani sa Thy “, nudi četvoročasovnu mešavinu hip-hopa, R&B-a i popa, bez naznaka da je glas njenog voditelja, Thy, generisan veštačkom inteligencijom.

„Radni dani sa Thy “ emituje se na sidnejskoj radio stanici CADA. Njen vlasnik, ARN Media, potvrdio je za Financial Review da, iako je Thy generisan veštačkom inteligencijom, glas i lik voditelja su modelirani po uzoru na stvarnog zaposlenog u finansijskom odeljenju kompanije. Thy glas je kreiran pomoću generatora glasova veštačke inteligencije ElevenLabs, kako je prvi objavio bilten The Carpet.

Ni veb-sajt CADA-e ni sama emisija ne otkrivaju da je njen voditelj generisan veštačkom inteligencijom. „Ovo su pesme koje su pripremili naši muzički stručnjaci i koje su na top listama ili su na ivici popularnosti — prvo ih poslušajte sa Thy kako biste se mogli pohvaliti prijateljima i reći da ste prvi bili svuda“, kaže se u opisu emisije.

Ovo nije jedini nedavni slučaj da sadržaj generisan veštačkom inteligencijom prolazi nezapaženo. Nakon što je u januaru predstavila reklamu za Microsoft Surface generisanu veštačkom inteligencijom, kompanija je tek sada otkrila upotrebu veštačke inteligencije.

Kako je objavio Financial Review, „Workdays with Thy“ se prvi put pojavila na veb-sajtu CADA u novembru 2024. godine, a njene ocene sugerišu da „doseže najmanje 72.000 ljudi“. Tereza Lim, potpredsednica Australijskog udruženja glasovnih glumaca, osudila je ARN Media zbog toga što nije otkrila korišćenje voditelja sa veštačkom inteligencijom. „Australijski slušaoci zaslužuju iskrenost i otvoreno otkrivanje umesto nedostatka transparentnosti koji ih navodi da veruju lažnoj osobi za koju misle da je prava osoba u emisiji“, napisala je Lim na LinkedIn-u.

„Pokušavamo da razumemo šta je stvarno, a šta nije“, rekao je za Financial Review izvršni direktor ARN-a Ciaran Davis. „Ono što smo naučili je moć spikera koje imamo.“

Druge radio stanice su takođe eksperimentisale sa korišćenjem veštačke inteligencije, uključujući radio stanicu u Portlandu, Oregon, i Sirius XM. Prošle godine, jedna poljska radio stanica je otpustila novinare samo da bi ih zamenila voditeljima veštačkom inteligencijom – „eksperiment“ koji je kasnije okončan nakon negativnih reakcija.

