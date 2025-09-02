AI i pad zaposlenja mladih u Americi od 13%

Sve je više dokaza da široko rasprostranjeno usvajanje generativne veštačke inteligencije utiče na izglede zaposlenja američkih radnika, prema radu koji su u utorak objavila tri istraživača sa Univerziteta Stanford.

Studija je analizirala evidenciju o platama miliona američkih radnika, koju je generisao ADP, najveća firma za obračun zarada u SAD. Izveštaj je pronašao „rane, velike dokaze koji su u skladu sa hipotezom da revolucija veštačke inteligencije počinje da ima značajan i nesrazmeran uticaj na radnike početnog nivoa na američkom tržištu rada“.

Najznačajnije je da su nalazi otkrili da su radnici između 22 i 25 godina na poslovima koji su najviše izloženi veštačkoj inteligenciji – kao što su korisnička služba, računovodstvo i razvoj softvera – zabeležili pad zaposlenosti od 13% od 2022. godine. Nasuprot tome, zaposlenost iskusnijih radnika u istim oblastima i radnika svih uzrasta u manje izloženim zanimanjima kao što su medicinski pomoćnici, ostala je stabilna ili je rasla. Poslovi za mlade zdravstvene pomoćnike, na primer, rasli su brže nego za njihove starije kolege.

Uloge supervizora proizvodnje i operacija na prvoj liniji takođe su pokazale povećanje zaposlenosti mladih radnika, iako je ovaj rast bio manji nego kod radnika starijih od 35 godina.

Potencijalni uticaj veštačke inteligencije na tržište rada bio je zabrinjavajući u svim industrijama i starosnim grupama, ali studija Stanforda izgleda pokazuje da će rezultati biti daleko od uniformnih.

Studija je nastojala da isključi faktore koji bi mogli da iskrive podatke, uključujući nivo obrazovanja, rad na daljinu, autsorsing poslova i šire ekonomske promene, što bi moglo da utiče na odluke o zapošljavanju.

Prema studiji Stanforda, njihovi nalazi mogu objasniti zašto je nacionalni rast zaposlenosti mladih radnika stagnirao, dok je ukupna zaposlenost uglavnom ostala otporna od globalne pandemije, uprkos nedavnim znacima ublažavanja.

Rečeno je da su mladi radnici posebno ranjivi jer veštačka inteligencija može da zameni „kodificirano znanje“ ili „učenje iz knjiga“ koje dolazi iz formalnog obrazovanja. S druge strane, veštačka inteligencija može biti manje sposobna da zameni znanje koje dolazi iz godina iskustva.

Istraživači su takođe primetili da nisu sve upotrebe veštačke inteligencije povezane sa padom zaposlenosti. U zanimanjima gde veštačka inteligencija dopunjuje rad i koristi se za poboljšanje efikasnosti, došlo je do blagih promena u stopama zaposlenosti.

Studija – koja nije recenzirana – izgleda da pokazuje sve više dokaza da će veštačka inteligencija zameniti radna mesta, tema o kojoj se žestoko raspravljalo.

Ranije ovog meseca, ekonomista Goldman Saksa rekao je da se promene na američkom tržištu rada izazvane dolaskom generativne veštačke inteligencije već pokazuju u podacima o zaposlenosti, posebno u tehnološkom sektoru i među mlađim zaposlenima.

Takođe je napomenuo da većina kompanija još uvek nije primenila veštačku inteligenciju za svakodnevnu upotrebu, što znači da uticaj na tržište rada još uvek nije u potpunosti ostvaren.

Izvor: CNBC