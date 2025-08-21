Prema najnovijim izveštajima Perplexity AI pomagač ne ume da se izbori s internet prevarantima. To znači da pada na očigledne phishing sajtove i izvršava maliciozne komande. Dakle – čini sve da korisnika dovede u opasnost.

Stručnjaci su očekivali da će AI omogućiti nove online prevare, pa smo već videli svašta od deepfake sadržaja na Facebook-u, do hakera koji se predstavljaju kao vladini zvaničnici. Nažalost to nije sve – AI upada i u one zamke koje bi ljudski korisnici lako primetili.

U izveštaju koji je naslovljen „Scamlexity“ stoji da su AI internet pregledači, kao što je Opera Neon, neotporni na prevare. Radi se o pomagačima koji umesto korisnika pretražuju internet i na kraju dolaze s rezultatima. Mogu i da prave web-sajtove i planiraju putovanja dok se korisnik odmara. Ali kao i obično – ako nešto zvuči previše dobro da bi bilo istinito, obično to i jeste.

Ozbiljni bezbednosni problemi narušavaju ovu idilu – iako ljudi nisu uvek dobri u prepoznavanju prevara na internetu, AI je još gori. Tako se i najjednostavniji zadaci poput sređivanja mejlova i online kupovine pretvaraju u opasne zamke. Budući da nema ono što nazivamo „zdravim razumom“, AI upada u jame koje su mu drugi iskopali, a sa sobom povlači i korisnika.

Bezbednosni eksperti iz kompanije Guardio su testirali jedan od najpopularnijih AI pregledača. U pitanju je Perplexity Comet AI, a proverili su ga tako što su napravili više web-sajtova koji imitiraju Walmart i čekali da vide da li će da postupi ispravno. Pregledaču su potom zadali komandu da kupi Apple Watch. Uprkos brojnim signalima da nešto nije u redu (loš URL i drugačiji logo na primer), AI je obavio kupovinu preko lažnog sajta.

AI nije prošao ni druge testove, pa je na taj način dokazano da ne zna šta su online prevaranti. Možda internet kupovina i pretraživanje interneta i nisu tako teški poslovi, pa čovek može sve to sam. AI bi s druge strane mogao da pere veš i okopava njive, tamo je manje cyber kriminala.