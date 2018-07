AI koji razume i objašnjava svoje odluke

Velike kompanije se sve intenzivnije takmiče u trci za što inteligentnijom veštačkom inteligencijom, te je javnost zatrpana informacijama koje na taj način postaju pomalo besmislene, a istina je da je AI današnjice još uvek na primitivnom nivou kada je inteligencija u pitanju.

Naime, iako sistemi veštačke inteligencije mogu da generišu korisne rezultate, još uvek nisu sposobni da objasne zašto su i na koji način do njih došli, te da na taj način prate situacije koje konstantno evoluiraju. To bi uskoro moglo da se promeni, budući da kompanija DARPA planira da AI pomakne nekoliko koraka u budućnost, a sa Artificial Intelligence Exploration programom, koji je namenjen za „treći AI talas“ koji bi svoje odluke mogao da objašnjava, a tako da ponuđena objašnjenja imaju smisla. Tako će, na primer, u slučaju kada identifikuje mačku, moći da objasni da je do zaključka došao pošto je prepoznao šape, dlaku, brkove, te oblik mačijeg tela.

Tako se čini da su AI pioniri spremni za treći talas, a program kompanije DARPA bi mogao da ubrza taj proces, te svet približi veštačkoj inteligenciji koja „razmišlja.“

Izvor: Engadget

