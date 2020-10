AI Localize alat prevodi glasom i dikcijom naratora

Lokalizacija je jedna od stvari koje odavno muče autore različitih sadržaja. I dok za tekstualnu lokalizaciju može, koliko-toliko uspešno da se koristi Google Translate, lokalizacija glasovnih poruka je do sada bila neizvodljiva. Kompanija Resemble AI smatra da je pronašla način kako da to uradi, i to na neočekivano visokom nivou. Njihov sistem veštačke inteligencije sposoban je da u realnom vremenu prevodi na druge jezike sa originalnim glasom naratora.

Alat koji je razvijen za tu namenu, nazvan Localize, omogućava da konzistentnost glasa u različitim jezicima, a primenljiv je u filmovima, igrama, audio knjigama, korporativnim video snimcima… Potencijalna dobrobit ove tehnologije je ogromna. Uzmimo za primer sinhronizovane filmove – oni bi sada mogli da budu sinhronizovani sa glasovima originalnih glumaca, na bilo kom jeziku, a ne kao do sada glasovima lokalnih glumaca. YouTuber-i bi mogli da dobiju pristup do mnogo većeg broja potencijalnih gledalaca, koji su do sada morali da koriste titlove (ako ih je bilo). U call centrima bi se olakšala upotreba chat-botova na različitim jezicima…

U ovom trenutku, Localize podržava engleski, francuski, nemački, holandski, italijanski i španski jezik. U planu je dodavanje korejskog, japanskog i mandarinskog jezika, a verujemo da, ako se ovo pokaže kao uspešan projekat, da će se jezička baza brzo širiti. Reasemble AI tvrdi da se prilikom prevoda precizno reflektuje način govora i kontekstualno značenje. Pri tome, sistem koristi gramatičke strukture uobičajene za određeni region i jezik, pa se može reći da je potpuno lokalizovan i personalizovan.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet