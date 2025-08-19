AI pametne naočare pomažu slabovidim korisnicima

Envision, tehnološki dobavljač fokusiran na pristupačnost, udružio se sa kompanijom za proizvodnju naočara Solos kako bi lansirali nove pametne naočare posebno dizajnirane za slepe i slabovide korisnike. Envision kaže da naočare Ali Solos opremljene kamerom mogu da čitaju i prevode tekst, opisuju okolinu, pretražuju veb i prepoznaju ljude, predmete i znakove, pružajući informacije korisniku putem otvorenih zvučnika ugrađenih u drške za uši.

Naočare Ally Solos dostupne su za prednarudžbu danas za 399 dolara, što, prema Envisionu, predstavlja „posebnu cenu za lansiranje“ koja je snižena sa 699 dolara. Okviri dolaze u dve veličine – običnoj ili velikoj – i izborom crne, sive i braon boje. Isporuka za prednarudžbe očekuje se negde u oktobru 2025. godine.

Napravljene su na postojećim naočarima AirGo Vižn koje je Solos lansirao u decembru, a koje pružaju sopstvene funkcije prepoznavanja vida putem OpenAI-jevog GPT-4o AI modela. Envisionova verzija zamenjuje GPT-4o sa Envižonovim „Ally“ AI asistentom, koji se pokreće kombinacijom osnovnih AI modela, uključujući Meta Lamu, OpenAI ChatGPT, Google Gemini i Perplexity, prema Ally veb stranici.

AI funkcije rade povezivanjem sa Ally iOS ili Android aplikacijom putem Bluetooth-a. Same naočare imaju jaku IP67 ocenu zaštite od prašine i vode, i USB-C punjive slušalice koje pružaju „do 16 sati aktivne upotrebe“ sa jednim punjenjem, prema listi za prednarudžbinu. Potrebno je oko 90 minuta da se slušalice potpuno napune, a 15 minuta brzog punjenja obezbeđuje oko tri sata trajanja baterije.

Funkcije pristupačnosti su već uspostavljena prednost kod drugih pametnih naočara. Na primer, Envision je ranije objavio pomoćne naočare napravljene na sada ukinutom Google Glass hardveru, a AI funkcije interpretacije vida koje pružaju Ray-Ban Meta pametne naočare već su prihvaćene od strane slabovidih osoba. Nije jasno kako će se mogućnosti Ally Solos naočara uporediti sa pristupačnijim rivalima, s obzirom da je 699 dolara znatno skuplje od AirGo Vision i Ray-Ban Meta od 299 dolara.

Izvor: TheVerge