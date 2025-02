AI pomoćnik za kodiranje nije univerzalni lek

Kako postaju sve popularniji, čini se da pomoćnici za AI kodiranje kao što je GitHub Copilot povećavaju produktivnost. Ali u stvarnosti, oni mogu uzrokovati opadanje ukupnog kvaliteta koda.

To je vrhunski nalaz iz novog izveštaja koji je objavila platforma za softversko inženjerstvo GitClear, a koja je analizirala 211 miliona linija koda od 2020. do 2024. Prema analizi GitCleara, došlo je do značajnog pada ponovne upotrebe koda prošle godine – što je potencijalni razlog za zabrinutost, s obzirom da je ponovna upotreba koda uobičajena praksa koja pomaže u izgradnji izlišnih sistema.

Nekoliko nedavnih istraživanja pokazalo je da pomoćnici za AI kodiranje imaju tendenciju da daju mešovite rezultate.

Jedan od proizvođača softvera Harness je otkrio da većina programera provodi više vremena na otklanjanju grešaka koda generisanog veštačkom inteligencijom i bezbednosnih ranjivosti u poređenju sa doprinosima koji su napisali ljudi. U međuvremenu, Google izveštaj je otkrio da veštačka inteligencija može da ubrza pregled koda i koristi dokumentaciju, ali po cenu stabilnosti isporuke.

Izvor: techcrunch.com

Podelite s prijateljima

Tweet