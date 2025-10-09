AI privezak Friend isprovocirao njujorške vandale

„AI ne mari“, napisao je sprejom nepoznati vandal preko reklame za Friend, AI privezak napravljen da prati svakodnevne razgovore korisnika i služi kao saputnik „koji sluša, odgovara i podržava“. „Ljudska povezanost je svetinja“, dodao je vandal i završio sa „AI nije tvoj prijatelj“.

Ovaj čin vandalizma sada je deo velike onlajn arhive koja prikuplja oskrnavljene reklame iz kampanje za Friend, nakon što su mnogi Njujorčani burno reagovali na marketinške tvrdnje da AI „prijatelj“ nikada „neće otkazati večeru“ niti te „ostaviti da sam putuješ metroom“. „Prijatelji ne dozvoljavaju prijateljima da prodaju svoju dušu“, napisao je drugi vandal.

Ostali kritičari AI priveska — koji košta 129 dolara i uskoro stiže u Walmart — iskoristili su reklame da iznesu šire političke poruke o veštačkoj inteligenciji. Na primer, na oglasu koji je sugerisao da AI prijatelj „nikada neće ostaviti prljavo posuđe u sudoperi“, neko je optužio AI data centre, poput onih kompanije xAI, da „truju afroameričke zajednice“. U drugoj porucii su napisali da „davanje ličnih podataka velikim tehnološkim korporacijama neće izlečiti ono što boli“, pozivajući putnike metroa da se pridruže bojkotu kompanije Palantir, za koju je The Guardian objavio da koristi AI za nadzor pojedinaca i identifikaciju vojnih meta.

Prema tekstu iz New York Times-a, tokom proteklih šest nedelja Friend reklame su postale „jedna od najviše komentarisanih metro kampanja u skorije vreme“, nakon što je dvadesetdvogodišnji osnivač Friend-a, Avi Šifman, potrošio nešto manje od milion dolara da preplavi vozove širom Njujorka oglasima. Nakon toga kampanja se proširila na Los Anđeles, a sledeći je Čikago.

Osim straha od „nadzornog kapitalizma“, kritičari optužuju Šifmana da profitira na „epidemiji usamljenosti“. Istraživanje Harvardske škole za obrazovanje pokazalo je da su osobe između 30 i 44 godine „najusamljenija grupa“, dok je čak 73% ispitanika označilo tehnologiju kao ključnog krivca za porast usamljenosti.

Šifman odbacuje optužbe. Za NYT je rekao da je njegov AI Friend zamišljen kao dopuna, a ne zamena za ljudske prijatelje, i da bi mogao „značajno da poboljša emocionalnu inteligenciju korisnika“. „Ne vidim ovo kao distopiju“, rekao je, dodajući da je „AI prijatelj nova vrsta druženja, koja može postojati uz tradicionalne odnose, a ne umesto njih“. „Imamo mačku, psa, dete i odraslog u istoj prostoriji“, rekao je. „Zašto ne i AI?“.

Friend reklame nisu donele velike prodajne rezultate, potvrdio je Šifman za NYT, navodeći da je prodato svega 3.100 primeraka. On smatra da društvo još nije spremno za AI saputnike u ovakvom obimu, ali da će kampanja pomoći da se ideja normalizuje.

U međuvremenu, kritičari su pokrenuli onlajn napad na Friend, što je inspirisalo nastanak web-sajta na kojem svako može „da prepravi“ Friend reklamu i podeliti je javno. Sajt je, prema rečima kreatora Marka Milera, do sada imao skoro 6.000 objava, a posetioci mogu „da se voze vozom“ i gledaju galeriju vandalizovanih oglasa, ili da sami naprave svoju verziju.