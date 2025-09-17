AI šahisti

Računari odavno igraju šah i u tome su već decenijama mnogo uspešniji od ljudi. Ipak, u avgustu 2025. iznenađenje nije izostalo – održan je prvi pravi šahovski turnir najpoznatijih modela veštačke inteligencije, kome su ljudi prisustvovali samo kao posmatrači.

Autor: Nadežda Veljković

Sadašnjim kompjuterima na bazi veštačke inteligencije prethodili su brojni pokušaji pravljenja mašina koje će igrati šah. Nakon prvih mehaničkih rešenja s pokretanjem poluga, tek sredinom 20. veka počinju istraživanja za razvoj šahovskog kompjuterskog programa. Prve ideje pripadaju poznatom engleskom naučniku Alanu Turingu, da bi 1951. godine njegov kolega Dietrich Prinz napisao prvi kompjuterski program za igranje šaha. Program je bio ugrađen u prvi komercijalno dostupan elektronski računar opšte namene Ferranti Mark 1 koji je razvila kompanija Ferranti Ltd.

Usledili su zatim mnogi napredniji programi (Mark 1 nije mogao da odigra celu partiju, već samo da rešava mini-probleme i nalazi optimalne poteze). Prvi kompletan program napisao je 1958. godine američki naučnik Alex Bernstein za kompjuter IBM 704. Zatim se pojavio kompjuterski program MiniMax (Alen Nevel i Herbert Simon, 1959), pa 1967. prvi program koji je mogao da se nosi s prosečnim igračima šaha – Mac Hack (Richard Greenblatt). Mac Hack je imao rejting 1400 bodova (u rangu majstorskih kandidata). Godine 1978. pojavljuju se programi koji mogu da se nose i s velemajstorima (Chess 4.7, razvijen na Northwestern University, Ilinois). Rejting ovog kompjuterskog programa bio je 2030 bodova, a te godine je meč sa njim igrao internacionalni majstor David Levy i jedva uspeo da ga pobedi.

Deep Thought i Deep Blue

Deset godina kasnije pojavio se Deep Thought, prvobitno razvijen na Univerzitetu Carnegie Mellon, a kasnije u IBM-u. On je odneo pobedu nad poznatim svetskim velemajstorima (Mihail Talj, Mihail Gurevič, Bent Larsen), a rejting mu je bio 2745 bodova. Dalji razvoj doveo je do šahovskog programa superkompjutera Deep Blue, prvog kompjuterskog programa koji je pobedio aktuelnog svetskog šampiona. S njim je Gari Kasparov odigrao čuvene mečeve 1996. i 1997. godine. U prvom meču Kasparov je odneo pobedu (4:2), dok je drugi meč izgubio (3,5 prema 2,5).

Kako je to nekad bilo… Mac Hack iz 1967. mogao je da pobedi svakog „pacera“

Na čelu timova za realizaciju Deep Thought-a i Deep Blue-a nalazio se Feng-Hsiung Hsu, tajvanski inženjer elektronike i kompjuterskih nauka, tada student Univerziteta Carnegie Mellon. Za realizaciju računara korišćeni su VLSI (Very large scale integration) čipovi, koje su u IBM-u napravili upravo za ovu namenu. Deep Blue je svoju šahovsku veštinu izveo koristeći 32 procesora za paralelno izvršavanje skupa koordinisanih, brzih izračunavanja. Bio je u stanju da proceni 200 miliona šahovskih pozicija u sekundi. Pobeda nad svetskim prvakom u šahu značila je prekretnicu u razvoju računarstva, potvrđujući da superkompjuteri i veštačka inteligencija mogu simulirati čovekovo razmišljanje.

Alpha Zero

Usledili su brojni novi programi (Stochfish, Komodo, Hudini, Deep Schredder…) i šahovski mečevi kompjutera i čoveka. Novi milenijum doneo je još naprednije superkompjutere i šahovske programe da bi se u poslednjih nekoliko godina pojavila potpuno nova generacija pametnih mašina s veštačkom inteligencijom zasnovana na dubokom učenju, kod kojih ne postoje programi za igranje šaha niti baza podataka s partijama, već kompjuter na bazi osnovnih pravila za igru sam odlučuje o svojim potezima.

To je Alpha Zero superkompjuter, koji je razvila kompanija DeepMind Technologies Limited, odnosno Google DeepMind (ili samo DeepMind). To je britansko-američka laboratorija za istraživanje veštačke inteligencije, osnovana 2010. godine, koju je Google kupio 2014. i spojio sa Google Brain-om (Google-ov istraživački tim za razvoj dubokog učenja u okviru odeljka za razvoj veštačke inteligencije Google AI).

Alpha Zero je predstavljen 5. decembra 2017. godine. Treniran je isključivo putem samostalne igre – „u beskraj“ je igrao sam protiv sebe, koristeći 5000 prilagođenih tenzorskih procesorskih jedinica (TPU) prve generacije za generisanje partija i 64 TPU-ova druge generacije za treniranje neuronskih mreža.

Šahovski AI turnir

Kako se sadašnji chat bot-ovi nose sa šahom? Na inicijativu Google-a, od 5. do 7. avgusta održan je šahovski turnir aktuelnih modela veštačke inteligencije. Pritom je korišćena nova Google-ova platforma Kaggle Game Arena, na kojoj se vrhunski modeli iz laboratorija za veštačku inteligenciju takmiče u mečevima koji se prenose uživo. Na taj način Kaggle služi kao savršen testni poligon za procenu veština, strateškog rezonovanja, dugoročnog planiranja i dinamičke adaptacije AI modela.

Kaggle Game Arena na kojoj je turnir odigran

Kao složena strateška igra zasnovana na pravilima, upravo se šah često koristi za procenu sposobnosti modela da nauči kako da najbolje postigne određeni ishod. Pritom, treba naglasiti da učesnici ovog turnira nisu specijalizovani šahovski programi, nego AI modeli opšte namene, veliki jezički modeli (LLM) za svakodnevnu upotrebu i da nijedan nije specijalizovan za igranje šaha.

Na turniru je bilo osam učesnika. Google je imao dva predstavnika, dve verzije svog AI Gemini-ja, u Flash i Pro izdanjima. Kompanija OpenAI takođe je imala dva predstavnika ChatGPT-ja u verzijama o3 i o4 mini, dok je iz Tesle kao favorit stigao Grok 4, a iz istoimene kineske kompanije DeepSeek R1. Pored njih učestvovali su i manje poznati modeli, Kimi 2 Instract (kineska kompanija Moonshot AI iz Pekinga) i Claude Opus 4 (američka kompanija Anthropic iz San Franciska)

Tok turnira i pobeda OpenAI-ja

Na svim nivoima takmičenja igrale su se po četiri partije, osim ako je rezultat bio nerešen. Prvi krug je pokazao da su četiri modela znatno naprednija, pobedili su svoje protivnike s rezultatom 4:0. Tako su se u sledeći krug plasirali o3 (pobedom nad modelom Kimi), o4 mini (pobedio DeepSeek), Gemini 2.5 Pro (pobednik nad Claude-om) i Grok 4 (savladao Gemini 2.5 Flash). OpenAI-jevi modeli su u ovom krugu bili protivnici, a igru je nastavio, kao što se i moglo očekivati, o3. U drugom paru Grok 4 eliminisao je Google-ovog Gemini-ja tek u petoj partiji. Tako su se u finalu našli o3 i Grok 4.

Finalni duel pokazao je nadmoć OpenAI-jevog modela, koji je pobedio Grok 4 sa čak 4:0. Sve do finala izgledalo je da je Grok najjači igrač, ali je u finalnom meču napravio puno grešaka. Tako je o3 osvojio zlatnu medalju na turniru i postao šahovski AI prvak sveta. Srebrna medalja je pripala Grok-u, a za bronzanu (ne tako ubedljivo kao o3) izborio se protiv modela o4 mini Google Gemini 2.5 Pro (rezultat 2,5:1,5).

Da je AI šahovski turnir privukao veliku pažnju javnosti, govori i podatak da su finale uživo prenosili i komentarisali mnogi poznati svetski šahisti, a jedan od njih je i velemajstor Hikaru Nakamura. Opšti zaključak bio je da su šahovske sposobnosti AI takmičara na ovom prvom turniru ipak bile skromne – specijalizovani šahovski programi i dalje igraju mnogo, mnogo bolje. Ipak, turnir se završio optimističkim predviđanjima za budućnost, a Google je najavio da će šahovsko prvenstvo AI modela svakako postati tradicionalno.