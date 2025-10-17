AI se sve dublje uvlači u Windows 11, i kažu da stvarno radi

Sve se vrti oko generativne veštačke inteligencije, pa i nove najave koje su u vezi sa Windows 11 operativnim sistemom. Posebno se ističe opsesija takozvanim „agentskim” AI sistemima – industrijskim izrazom za softver koji može samostalno da obavlja zadatke koje mu korisnik zada.

Glavni utisak koji se dobija kako iz zvanične objave, tako i sa prezentacije za novinare, jeste da Microsoft zapravo pokušava da oživi Cortanu, bivšeg (neuspešnog) glasovnog asistenta od pre petnaestak godina, ali sada u formi mnogo naprednijeg AI sistema zasnovanog na jezičkim modelima.

Prema rečima Jusufa Medija, direktora marketinga za potrošače u Microsoft-u, „AI računari” bi trebalo da razumeju unos „na prirodan način, bilo putem teksta ili glasa“, da mogu korisnika da vode na osnovu onoga što je trenutno prikazano na ekranu, i da asistenti „mogu da preduzimaju radnje u njegovo ime“.

Najveća novina je uvođenje nove fraze za aktivaciju – „Hey, Copilot” – koja omogućava da se Copilot pokrene glasom, bez upotrebe miša ili tastature. (Ko više voli tastaturu, može i dalje da koristi Copilot taster ili prečicu Windows + C, koja je ranije služila za pokretanje Cortane). Kada se sve završi, dovoljno je da se kaže „Goodbye” i Copilot će se isključiti.

Glavni problem Cortane, kao i SIRI, Alexe i sličnih asistenata, je bio taj što su mogli da obavljaju samo ograničen skup unapred definisanih zadataka. Složeniji upiti ili nejasni zahtevi obično su se svodili na jednostavnu internet pretragu, čime se odgovornost vraćala korisniku.

Da bi Copilot bio korisniji, Microsoft uvodi i Copilot Vision, koji će biti dostupan širom sveta. Ova funkcija omogućava da Copilot „vidi“ sadržaj na ekranu ili u prozoru aplikacije i ponudi smernice ili savete – na primer da korisnika vodi kroz komplikovanu funkciju u Excel-u ili da predloži sledeći potez na osnovu fotografija ili liste dokumenata. Tu je i beta verzija Gaming Copilota, namenjena da pomogne igračima u realnom vremenu.

Microsoft testira i niz novih dodataka koji su u vezi sa Copilot-om i veštačkom inteligencijom, a koji bi mogli da promene način na koji korisnici komuniciraju sa računarom – uključujući mogućnost da AI čita i menja datoteke.

Sve najavljene funkcije biće dostupne na svim Windows 11 računarima, ne samo na onima koji ispunjavaju strože hardverske zahteve Copilot+ oznake. To znači da će njihova primena biti daleko šira – ali i da će pitanja bezbednosti i privatnosti biti još važnija.

Funkcije veštačke inteligencije se sve dublje integrišu u osnovne komponente Windows-a, kao što su taskbar i Start meni. Standardno polje za pretragu pretvara se u „Ask Copilot”, koje osim lokalnih datoteka može da posluži i kao tekstualni interfejs za razgovor sa Copilot-om, idealno kad korisnik ne želi da koristi glas.

Nova funkcija Copilot Actions omogućiće da direktno radi sa lokalnim fajlovima – da na primer sortira fotografije sa odmora ili izdvoji podatke iz PDF dokumenata. Ideja je da vremenom postane „opšti agent“ sposoban za interakciju sa programima i datotekama umesto tradicionalnih komandi tastaturom i mišem.

Microsoft ponovo testira i mogućnost da Copilot sam menja podešavanja računara, što je ranije već bilo moguće, ali je funkcija uklonjena. Sada bi korisnici mogli jednostavno da pitaju „Kako da promenim rezoluciju ekrana?“ i dobiju direktnu putanju do odgovarajućeg odeljka u podešavanjima.

Ove funkcije se nadovezuju na ranije najavljene dodatke, poput Copilot Connectors, koji omogućavaju pristup Gmail-u i Dropbox-u, kao i nove alate za izvoz sadržaja Copilot razgovora u Word, Excel ili PowerPoint. AI opcije su sada prisutne i u desnom klik meniju File Explorer-a, gde mogu da sumiraju dokumente ili uređuju fotografije.

Sve pomenute inovacije znače da Copilot više nije ograničen na pojedinačne aplikacije, već se ugrađuje u same temelje Windows iskustva. Trenutno nije poznato kada će sve nove funkcije stići do šire publike – neke možda i ostanu eksperimentalne, namenjene samo Windows Insider korisnicima.