AI stetoskop otkriva srčane bolesti za nekoliko sekundi
Stetoskopi koje pokreće veštačka inteligencija (AI) mogli bi da pomognu lekarima da u samo nekoliko sekundi otkriju tri ozbiljna srčana oboljenja, pokazuje novo istraživanje.
Nova tehnologija mogla bi značajno ubrzati dijagnostiku i lečenje
Od klasičnog do pametnog stetoskopa
Prvi stetoskop izmišljen je davne 1816. godine i omogućio je lekarima da slušaju unutrašnje zvuke tela pacijenta. Dva veka kasnije, britanski istraživači testirali su modernu verziju koja može gotovo trenutno da prepozna:
- srčanu slabost (heart failure),
- bolest srčanih zalistaka,
- abnormalne srčane ritmove (aritmije).
Stručnjaci navode da bi ovakav alat mogao biti pravi “game-changer”, jer bi omogućio ranije otkrivanje bolesti i brži početak lečenja. Plan je da se uređaj postepeno uvede u lekarske ordinacije širom Ujedinjenog Kraljevstva, nakon što je uspešno testiran u 205 domova zdravlja u zapadnom i severozapadnom Londonu.
Kako funkcioniše AI stetoskop
Umesto klasičnog metalnog nastavka, uređaj koristi dodatak veličine karte za igranje. Opremljen je mikrofonom koji analizira suptilne razlike u otkucajima srca i protoku krvi – zvuke koje ljudsko uho ne može da prepozna. Pored toga, stetoskop pravi EKG zapis (elektrokardiogram), beleži električne signale srca i šalje ih u cloud, gde ih obrađuje AI obučen na podacima desetina hiljada pacijenata.
Rezultati istraživanja
Studiju su sproveli Imperial College London i Imperial College Healthcare NHS Trust, koristeći stetoskope američke kompanije Eko Health. Više od 12.000 pacijenata iz 96 ordinacija pregledano je ovim uređajem, a rezultati su upoređeni sa kontrolnom grupom pacijenata iz 109 ordinacija gde tehnologija nije korišćena.
Rezultati su impresivni:
- srčana slabost otkrivana je 2,33 puta češće u roku od 12 meseci,
- abnormalni ritmovi (koji često nemaju simptome, ali povećavaju rizik od moždanog udara) bili su 3,5 puta češće otkriveni,
- bolesti srčanih zalistaka otkrivane su 1,9 puta češće.
“Elegantan primer modernizacije”
Dr Sonja Babu-Narajan, klinički direktor Britanske fondacije za srce (BHF) i konsultant kardiolog, istakla je da je reč o “elegantnom primeru kako se skromni stetoskop, star više od 200 godina, može unaprediti za 21. vek”. Dodala je da su ovakve inovacije presudne, jer se mnoga srčana oboljenja dijagnostikuju tek u kasnim fazama, kada pacijenti dolaze u bolnicu hitno i sa ozbiljnim komplikacijama. Ranija dijagnoza znači da pacijenti mogu ranije dobiti terapiju i živeti kvalitetnije i duže.
Predstavljanje na svetskom nivou
Nalazi istraživanja predstavljeni su hiljadama lekara na godišnjem kongresu Evropskog kardiološkog društva u Madridu, najvećem svetskom skupu posvećenom bolestima srca.
Planira se dalje širenje upotrebe AI stetoskopa u ordinacijama u južnom Londonu, Saseksu i Velsu, čime bi tehnologija postala dostupna još većem broju pacijenata.
AI stetoskopi predstavljaju spoj tradicije i moderne tehnologije – jednostavan medicinski alat sada dobija moćnu nadogradnju koja može da promeni tok lečenja kardiovaskularnih bolesti. Ako se planovi realizuju, oni bi mogli značajno smanjiti broj kasno dijagnostikovanih slučajeva i poboljšati živote miliona pacijenata.
Izvor: Bbc