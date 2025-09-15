PC - Naših 30
AI stetoskop otkriva srčane bolesti za nekoliko sekundi

Tijana Barašević

Stetoskopi koje pokreće veštačka inteligencija (AI) mogli bi da pomognu lekarima da u samo nekoliko sekundi otkriju tri ozbiljna srčana oboljenja, pokazuje novo istraživanje.

Nova tehnologija mogla bi značajno ubrzati dijagnostiku i lečenje

Od klasičnog do pametnog stetoskopa

Prvi stetoskop izmišljen je davne 1816. godine i omogućio je lekarima da slušaju unutrašnje zvuke tela pacijenta. Dva veka kasnije, britanski istraživači testirali su modernu verziju koja može gotovo trenutno da prepozna:

  • srčanu slabost (heart failure),
  • bolest srčanih zalistaka,
  • abnormalne srčane ritmove (aritmije).
Stručnjaci navode da bi ovakav alat mogao biti pravi “game-changer”, jer bi omogućio ranije otkrivanje bolesti i brži početak lečenja. Plan je da se uređaj postepeno uvede u lekarske ordinacije širom Ujedinjenog Kraljevstva, nakon što je uspešno testiran u 205 domova zdravlja u zapadnom i severozapadnom Londonu.

Kako funkcioniše AI stetoskop

Umesto klasičnog metalnog nastavka, uređaj koristi dodatak veličine karte za igranje. Opremljen je mikrofonom koji analizira suptilne razlike u otkucajima srca i protoku krvi – zvuke koje ljudsko uho ne može da prepozna. Pored toga, stetoskop pravi EKG zapis (elektrokardiogram), beleži električne signale srca i šalje ih u cloud, gde ih obrađuje AI obučen na podacima desetina hiljada pacijenata.

Rezultati istraživanja

Studiju su sproveli Imperial College London i Imperial College Healthcare NHS Trust, koristeći stetoskope američke kompanije Eko Health. Više od 12.000 pacijenata iz 96 ordinacija pregledano je ovim uređajem, a rezultati su upoređeni sa kontrolnom grupom pacijenata iz 109 ordinacija gde tehnologija nije korišćena.

Rezultati su impresivni:

  • srčana slabost otkrivana je 2,33 puta češće u roku od 12 meseci,
  • abnormalni ritmovi (koji često nemaju simptome, ali povećavaju rizik od moždanog udara) bili su 3,5 puta češće otkriveni,
  • bolesti srčanih zalistaka otkrivane su 1,9 puta češće.

“Elegantan primer modernizacije”

Dr Sonja Babu-Narajan, klinički direktor Britanske fondacije za srce (BHF) i konsultant kardiolog, istakla je da je reč o “elegantnom primeru kako se skromni stetoskop, star više od 200 godina, može unaprediti za 21. vek”. Dodala je da su ovakve inovacije presudne, jer se mnoga srčana oboljenja dijagnostikuju tek u kasnim fazama, kada pacijenti dolaze u bolnicu hitno i sa ozbiljnim komplikacijama. Ranija dijagnoza znači da pacijenti mogu ranije dobiti terapiju i živeti kvalitetnije i duže.

Predstavljanje na svetskom nivou

Nalazi istraživanja predstavljeni su hiljadama lekara na godišnjem kongresu Evropskog kardiološkog društva u Madridu, najvećem svetskom skupu posvećenom bolestima srca.

Planira se dalje širenje upotrebe AI stetoskopa u ordinacijama u južnom Londonu, Saseksu i Velsu, čime bi tehnologija postala dostupna još većem broju pacijenata.

AI stetoskopi predstavljaju spoj tradicije i moderne tehnologije – jednostavan medicinski alat sada dobija moćnu nadogradnju koja može da promeni tok lečenja kardiovaskularnih bolesti. Ako se planovi realizuju, oni bi mogli značajno smanjiti broj kasno dijagnostikovanih slučajeva i poboljšati živote miliona pacijenata.

Izvor: Bbc

Tagovi:

