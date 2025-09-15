AI stetoskop otkriva srčane bolesti za nekoliko sekundi

Stetoskopi koje pokreće veštačka inteligencija (AI) mogli bi da pomognu lekarima da u samo nekoliko sekundi otkriju tri ozbiljna srčana oboljenja, pokazuje novo istraživanje.

Nova tehnologija mogla bi značajno ubrzati dijagnostiku i lečenje

Od klasičnog do pametnog stetoskopa

Prvi stetoskop izmišljen je davne 1816. godine i omogućio je lekarima da slušaju unutrašnje zvuke tela pacijenta. Dva veka kasnije, britanski istraživači testirali su modernu verziju koja može gotovo trenutno da prepozna:

srčanu slabost (heart failure),

bolest srčanih zalistaka,

abnormalne srčane ritmove (aritmije).

Stručnjaci navode da bi ovakav alat mogao biti pravi “game-changer”, jer bi omogućio ranije otkrivanje bolesti i brži početak lečenja. Plan je da se uređaj postepeno uvede u lekarske ordinacije širom Ujedinjenog Kraljevstva, nakon što je uspešno testiran u 205 domova zdravlja u zapadnom i severozapadnom Londonu.

Kako funkcioniše AI stetoskop

Umesto klasičnog metalnog nastavka, uređaj koristi dodatak veličine karte za igranje. Opremljen je mikrofonom koji analizira suptilne razlike u otkucajima srca i protoku krvi – zvuke koje ljudsko uho ne može da prepozna. Pored toga, stetoskop pravi EKG zapis (elektrokardiogram), beleži električne signale srca i šalje ih u cloud, gde ih obrađuje AI obučen na podacima desetina hiljada pacijenata.

Rezultati istraživanja

Studiju su sproveli Imperial College London i Imperial College Healthcare NHS Trust, koristeći stetoskope američke kompanije Eko Health. Više od 12.000 pacijenata iz 96 ordinacija pregledano je ovim uređajem, a rezultati su upoređeni sa kontrolnom grupom pacijenata iz 109 ordinacija gde tehnologija nije korišćena.

Rezultati su impresivni:

srčana slabost otkrivana je 2,33 puta češće u roku od 12 meseci,

abnormalni ritmovi (koji često nemaju simptome, ali povećavaju rizik od moždanog udara) bili su 3,5 puta češće otkriveni,

bolesti srčanih zalistaka otkrivane su 1,9 puta češće.

“Elegantan primer modernizacije”

Dr Sonja Babu-Narajan, klinički direktor Britanske fondacije za srce (BHF) i konsultant kardiolog, istakla je da je reč o “elegantnom primeru kako se skromni stetoskop, star više od 200 godina, može unaprediti za 21. vek”. Dodala je da su ovakve inovacije presudne, jer se mnoga srčana oboljenja dijagnostikuju tek u kasnim fazama, kada pacijenti dolaze u bolnicu hitno i sa ozbiljnim komplikacijama. Ranija dijagnoza znači da pacijenti mogu ranije dobiti terapiju i živeti kvalitetnije i duže.

Predstavljanje na svetskom nivou

Nalazi istraživanja predstavljeni su hiljadama lekara na godišnjem kongresu Evropskog kardiološkog društva u Madridu, najvećem svetskom skupu posvećenom bolestima srca.

Planira se dalje širenje upotrebe AI stetoskopa u ordinacijama u južnom Londonu, Saseksu i Velsu, čime bi tehnologija postala dostupna još većem broju pacijenata.

AI stetoskopi predstavljaju spoj tradicije i moderne tehnologije – jednostavan medicinski alat sada dobija moćnu nadogradnju koja može da promeni tok lečenja kardiovaskularnih bolesti. Ako se planovi realizuju, oni bi mogli značajno smanjiti broj kasno dijagnostikovanih slučajeva i poboljšati živote miliona pacijenata.

Izvor: Bbc