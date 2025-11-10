AI u Business Central-u: preciznost i brzina koje menjaju poslovanje

Microsoft Dynamics 365 Business Central, jedno od vodećih ERP rešenja za male i srednje kompanije, u poslednje vreme doživljava transformaciju upravo zahvaljujući veštačkoj inteligenciji.

Ono što je nekada iziskivalo sate rada i pažljive analize, danas se može obaviti za nekoliko trenutaka, uz veću preciznost i manje prostora za grešku.

Copilot – virtuelni asistent koji razume vaše poslovanje

Najuočljivija AI inovacija u Business Central-u jeste Microsoft Copilot, asistent koji pomaže da brže dođete do informacija i lakše obavite svakodnevne zadatke. Ukratko, Copilot se može posmatrati kao daleko moćnija i naprednija verzija Microsoft-ovog originalnog pomoćnika Clippy-ja, ali za razliku od njega, Copilot razume kontekst vašeg poslovanja i može da odgovori na složena pitanja korišćenjem prirodnog jezika.

Umesto da gubite vreme tražeći izveštaje, sada možete jednostavno da postavite pitanje poput: „Koliko nam je prihoda donela prodaja proizvoda X u prethodnom kvartalu?“ i dobijete tačan odgovor za nekoliko sekundi.

Automatizacija štedi vreme i smanjuje greške

Veštačka inteligencija ne služi samo za odgovaranje na pitanja već aktivno učestvuje u automatizaciji procesa koji su tradicionalno zahtevali ručni unos podataka. Jedna od korisnih funkcija jeste automatsko prepoznavanje i unos podataka sa faktura i računa. Sistem može da „pročita“ skeniranu fakturu, prepozna ključne informacije poput iznosa, datuma i partnera, i automatski ih upiše na odgovarajuća mesta u sistemu.

Veštačka inteligencija ne služi samo za odgovaranje na pitanja, već aktivno učestvuje u automatizaciji procesa koji su tradicionalno zahtevali ručni unos podataka

Za kompanije koje mesečno obrađuju na stotine ili hiljade dokumenata, ova funkcija predstavlja veliku uštedu vremena. Još važnije, eliminišu se greške koje nastaju prilikom ručnog prekucavanja brojeva, što direktno utiče na tačnost finansijskih izveštaja i smanjuje potrebu za naknadnim korekcijama.

Predviđanje koje eliminiše iznenađenja

AI algoritmi u Business Central-u analiziraju istorijske podatke i prepoznaju obrasce koji nama često promaknu. Sistem može da predvidi kada će se određeni proizvod najviše prodavati, koliko zaliha će biti potrebno u narednom periodu ili čak da upozori na potencijalne probleme pre nego što se oni dese.

Ova prediktivna moć posebno je korisna kod upravljanja zalihama. Predugo držanje robe u magacinu povećava troškove skladištenja, dok nedostatak zaliha znači propuštene prilike za prodaju i nezadovoljne kupce. AI nalazi ravnotežu analizirajući sezonske trendove, podatke o prodaji, vremenske uslove i brojne druge faktore, predlažući optimalne nivoe zaliha za svaki proizvod.

Svaki korisnik dobija ono što mu treba

Svaka kompanija ima jedinstvene prioritete i različite načine merenja uspeha. AI u Business Central-u prilagođava prikaz podataka pojedinačnim korisnicima na osnovu njihovih uloga i prethodnih aktivnosti. Direktor prodaje može dobiti blagovremene uvide o prodajnim performansama svog tima, dok finansijski menadžer automatski dobija upozorenja o odstupanjima u budžetu ili neočekivanim troškovima. Sistem uči šta je kome važno i proaktivno upozorava na situacije koje iziskuju pažnju. To znači da ključne informacije više nisu duboko skrivene u izveštajima, već dolaze do odgovornih osoba u pravo vreme.

Saznajte više na BIZIT-u

Veštačka inteligencija nije tu da nas zameni, već da nam olakša posao. Naš kolega Miloš Pucarević (Business Development Manager, GoPro) je na ovogodišnjem BIZIT-u u okviru prezentacije „Ima li kopilota u avionu?“ pokazao šta sve novo donose AI, Copilot i Business Central.

gopro.rs