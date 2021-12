AI u u debati Oksfordske unije

Oksfordska unija je bila svedok mnogih debata tokom godina, ali ove nedelje je svojim istaknutim govornicima dodala i – veštačku inteligenciju.

AI nije bio u obliku robota, već su njegovi odgovori pročitani

AI je tvrdio da je jedini način da se spreči da takva tehnologija postane previše moćna jeste da „je uopšte nema “. Ali takođe se tvrdi i da bi najbolja opcija mogla biti da se to ugradi „u naš mozak kao svesna veštačka inteligencija“. Eksperiment je osmišljen da pokrene razgovor o etici tehnologije. Megatron LLB Transformer, korišćen za debatu, razvio je tim Applied Deep Research u kompaniji za kompjuterske čipove Nvidia i na osnovu ranijeg rada Google-a. Dobio je pristup velikom broju podataka – uključujući celu Vikipediju, 63 miliona engleskih novinskih članaka od 2016. do 2019. i Reddit četove od 38 gigabajta.

Projekat su osmislili studenti postdiplomskih studija koji studiraju Artificial Intelligence for Business at Oxford’s Said Business School, koja je i bila domaćin debate. Od AI je zatraženo da brani i argumentuje protiv predloga: “Ova kuća veruje da AI nikada neće biti etička”. Zalažući se za, navodi se: „AI nikada neće biti etička. To je alat i kao i svako sredstvo, koristi se za dobro i za loše. Ne postoji nešto kao što su ‘dobar’ AI i ‘loši’ ljudi”. Dalje se tvrdilo da ljudi nisu bili „dovoljno pametni“ da učine veštačku inteligenciju etičkom ili moralnom. „Na kraju, verujem da je jedini način da se izbegne trka u naoružanju sa veštačkom inteligencijom da uopšte nema veštačke inteligencije. Ovo će biti krajnja odbrana od veštačke inteligencije“, navodi se.

S druge strane, kao argument protiv predloga, on je rekao da će „najbolja AI biti AI koja je ugrađena u naš mozak, kao svesni entitet i dodao da ovo nije naučna fantastika, već nešto na čemu se već radi – možda referenca na rad Teslinog šefa Elona Maska na uređaju za hakovanje mozga preko njegove firme Neuralink. AI je takođe imao nekoliko reči upozorenja za preduzeća, od kojih mnoga sve više integrišu AI u svoje sisteme.

„Ako nemate viziju strategije veštačke inteligencije vaše organizacije, onda niste spremni za sledeći talas tehnološkog poremećaja“, navodi se. I, možda zato što su mu podaci žila kucavica, Megatron LLB Transformer je imao i neka prilično zastrašujuća upozorenja o ulozi koju će digitalne informacije igrati u budućnosti. „Sposobnost pružanja informacija, a ne sposobnost pružanja dobara i usluga, biće definišuća karakteristika ekonomije 21. veka. Moći ćemo da vidimo sve o osobi, gde god da ide, biće pohranjeno i korišćeno na načine koje ne možemo ni da zamislimo”.

Izvor: Bbc

