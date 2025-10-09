AI u WMS-u: Prilika ili izazov

Gde veštačka inteligencija donosi najveću vrednost, koji su skriveni rizici i kako primeniti najbolje prakse za pametnija i efikasnija skladišta.

Digitalna transformacija u logistici i upravljanju skladištima traje dugi niz godina, a veštačka inteligencija (AI) predstavlja poslednji talas, svakako i najzanimljiviji. Svetski lideri logističkog poslovanja, kao što su Amazon i Walmart, već koriste algoritme mašinskog učenja kako bi unapredili planiranje, smanjili troškove i ubrzali isporuku. Postavlja se pitanje – koliko je AI primenljiv u skladištima naših korisnika i kakve koristi, ali i izazove, donosi?

Naša pozicija lidera na regionalnom tržištu temelji se na sposobnosti da globalne trendove prilagodimo stvarnim potrebama domaćih preduzeća. Zato iz perspektive Primat informatike donosimo uravnotežen pogled na AI u WMS-u – s naglaskom na prednostima i ograničenjima.

Prednosti primene AI-a u WMS-u

Pametna optimizacija skladišta

Jedan od najčešćih izazova u logistici jeste kako rasporediti robu tako da se smanji vreme komisioniranja i poveća efikasnost. AI algoritmi mogu da analiziraju podatke o prometu, sezonskim varijacijama i rokovima trajanja i da predlože optimalno mesto za svaku SKU jedinicu. To znači kraće rute za radnike, manje zastoja i racionalnije korišćenje prostora.

Prediktivna analitika i planiranje

Tradicionalni WMS sistemi reaguju tek kada problem nastane – npr, kada se stvori gužva u određenoj zoni ili dođe do kašnjenja u isporuci. AI omogućava proaktivni pristup: prepoznaje obrasce i najavljuje moguće probleme unapred. Na taj način šefovi skladišta mogu da reaguju pre nego što dođe do problema.

Automatizovano donošenje odluka u realnom vremenu

U svetskim modernim skladištima, ali i regionalnim, sve više se koriste roboti, automatske trake i IoT senzori. AI može u realnom vremenu da donosi odluke o dodeli zadataka, dinamici punjenja ili preusmeravanju narudžbina. Rezultat je veća tačnost i manja zavisnost od ručnog nadzora.

Smanjenje otpada u prehrambenoj industriji

Za klijente iz prehrambenog sektora posebno je važna primena AI-a u praćenju rokova trajanja. Algoritmi mogu da optimizuju FEFO (First Expired, First Out) strategiju i smanje količinu hrane koja završi u otpadu. Osim ekonomske koristi, ima i snažan održivi učinak.

Unapređenje ukupnog korisničkog iskustva

Konačni cilj svakog sistema je zadovoljan kupac. AI može da osigura tačnije isporuke, kraće rokove i bolje praćenje pošiljaka s ciljem jačanja poverenja i konkurentske prednosti na tržištu.

Izazovi i ograničenja AI-a u WMS-u

Troškovi implementacije

AI zahteva snažnu infrastrukturu, integraciju sa senzorima i robotima i visoke troškove licenciranja. Za jako velika skladišta ovo ulaganje može biti opravdano, ali manja i srednja preduzeća teško vide računicu u kratkom roku.

Zavisnost od podataka

AI je jak onoliko koliko su jaki njegovi podaci. Ako skladište nema dobro strukturirane podatke o zalihama, LOT-ovima i kretanjima robe, rezultati mogu biti nepouzdani.

Sigurnosni rizici

Što se sistemi dublje povezuju putem cloud-a i mrežnih servisa, to postaju ranjiviji na sajberpretnje. Napad na AI sistem mogao bi da paralizuje čitav lanac nabavke i zato bezbednost mora biti sastavni deo svake AI implementacije, što opet dodatno povećava troškove.

Kompleksnost i potreba za stručnjacima

AI dodaje složenost u IT infrastrukturu, što znači da je potreban stručan kadar, a samim tim i zavisnost

od tog istog kadra, da ne spominjemo trošak.

Otpor među radnicima

Ako zaposleni doživljavaju AI kao pretnju za radna mesta, može doći do otpora i smanjenja motivacije. Događale su se takve situacije i prilikom uvođenja WMS sistema. Zato je edukacija ključna – radnici treba da shvate da je AI pomoćnik ili alat, a ne zamena za njihovo znanje i iskustvo.

Ograničenja u nepredviđenim situacijama

AI se oslanja na istorijske obrasce i predvidljive scenarije. U slučaju vanrednih okolnosti, poput poremećaja u nabavci ili regulatornih promena, ljudska intuicija i iskustvo i dalje su nezamenjivi.

AI revolucija

Veštačka inteligencija (AI) revolucionira Warehouse Management sisteme (WMS), otvarajući mogućnosti za značajno unapređenje procesa, brže odlučivanje i povećanje preciznosti. Prepoznajući ovaj potencijal, naša kompanija je proaktivno započela s razvojem AI modula unutar PrimatWMS-a.

Implementacija AI zahteva promišljen i iterativan pristup („korak po korak“). Naš stav je da AI mora služiti kao povećanje ljudskih kapaciteta, a ne kao zamena. Ključnu vrednost ostvarujemo kroz pilot-projekte koji omogućavaju transparentnu evaluaciju koristi i troškova u realnom okruženju.

Kritične pretpostavke uspeha

Temelj svakog uspešnog AI rešenja jeste kvalitet podataka. Bez pouzdanih, strukturiranih informacija donošenje odluka AI modela postaje kompromitovano. Jednako je presudna i spremnost kompanija za prihvatanje: edukacija i prihvatanje novih tehnoloških alata od zaposlenih esencijalni su za punu operativnu efikasnost.

Osim toga, sigurnost sistema je imperativ. Svaki AI modul mora biti robustno integrisan kako bi štitio poslovne procese od sajberpretnji.

Naš cilj nije da slepo sledimo trendove, već da odgovorno identifikujemo gde AI donosi opipljivu poslovnu vrednost. Ovo je posebno naglašeno u sektorima poput prehrambene industrije i farmacije, gde AI može optimalno da upravlja kritičnim aspektima, kao što su rokovi trajanja, sledljivost (traceability) i rigorozna regulatorna usklađenost.

AI u WMS-u vidimo kao strateški alat koji, uz odgovornu implementaciju, donosi merljive rezultate, poput bržih protoka, minimizacije otpada i povećane efikasnosti. Naš fokus je na sinergiji moderne tehnologije i profesionalnog znanja, što je jedini put ka pametnijem, efikasnijem i sigurnijem skladišnom poslovanju.

