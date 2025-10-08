AI uskrsnuće: Tupak, Brus Li i Robin Vilijams ponovo na ekranu – bez dozvole

Kada je OpenAI prošle nedelje lansirao generator videa Sora 2, kompanija je navela da preduzima mere kako bi „blokirala prikazivanje javnih ličnosti“. Međutim, korisnici i gledaoci Sora 2 videa brzo su otkrili da ta zabrana ima prilično veliku rupu u sistemu — jer se odnosi samo na žive. Drugim rečima, slavne ličnosti koje više nisu među nama nisu ni zaštićene.

Na društvenim mrežama danas nije teško pronaći primere poznatih osoba koje su „vraćene u život“ pomoću Sore 2. Tupak Šakur razgovara s Malkolmom X. Brus Li pušta muziku kao DJ ojačan snagom „zmajske energije“. Majkl Džekson izvodi stand-up u kuhinji. Kolica Stivena Hokinga prevrću se na ogromnoj skejt rampi. Mister Rodžers gostuje u emisiji Jackass. Kurt Kobejn krade pohovanu piletinu iz KFC-a. Martin Luter King Jr. zamuckuje tokom govora. I tako u beskraj.

Svaki video ima pokretni Sora vodeni žig, što donekle smanjuje rizik da gledaoci poveruju da su snimci autentični. Ipak, za porodice i fanove pokojnih ličnosti ovakva upotreba njihovih likova može biti duboko uznemirujuća.

„Molim vas, prestanite da mi šaljete AI video snimke mog oca“, napisala je Zelda Vilijams, ćerka Robina Vilijamsa, u sada obrisanom Instagram postu. „Nemojte da mislite da želim to da vidim ili da ću razumeti — neću. To je glupo, besmisleno i sigurno nije ono što bi on želeo“. Upravo to — pitanje pristanka — stoji u centru problema.

OpenAI navodi da živi korisnici, uključujući javne ličnosti, mogu dobrovoljno da se uključe u Sora 2 funkciju „cameo“ skeniranjem svog lica preko telefona, čime im se omogućava da se „ubace“ u bilo koji Sora video. Kompanija tvrdi da su korisnici „u potpunosti vlasnici svog lika i glasa“ i da mogu u svakom trenutku da povuku dozvolu.

Ali pokojne ličnosti ne mogu da daju saglasnost — a OpenAI, čini se, s tim nema problem. „Nemamo komentar, ali dopuštamo generisanje istorijskih ličnosti“, rekao je portparol kompanije.

Digitalno „vaskrsavanje“ slavnih nije nova pojava. Još devedesetih smo gledali Džona Lenona u Forrestu Gampu ili Freda Astera kako pleše sa usisivačem. Samo što su ti snimci tada zahtevali mesece montaže i resurse velikih produkcija. Danas, zahvaljujući Sori 2, bilo ko može da napravi takav video za nekoliko dolara i minuta.