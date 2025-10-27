AI video sadržaji troše struju, vodu i uništavaju planetu

Društvene mreže su preplavljene deepfake video-snimcima koje generišu alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji (AI), piše BBC. I to nije dobro za ovaj svet.

Platforme poput OpenAI Sore postale su viralne zahvaljujući sposobnosti da prave hiperrealistične video-zapise, što je dovelo do širenja lažnih scena sa slavnim ličnostima i istorijskim figurama koje više nisu među živima – često u bizarnim i uvredljivim kontekstima. Zbog takvih sadržaja porodice pojedinih poznatih ličnosti, uključujući i porodicu dr Martina Lutera Kinga mlađeg, apelovale su na AI kompanije da zabrane korišćenje likova njihovih najbližih.

Međutim, pored etičkog i emocionalnog uticaja, eksperti upozoravaju i na ekološki. Dr Kevin Grekš je izjavio da postoji „ogroman skriveni uticaj na životnu sredinu“, jer se „ti video-snimci negde moraju generisati – a to svakako nije na telefonu“. „To se dešava u data centrima širom sveta – možda na drugom kontinentu, a možda odmah iza ugla“, rekao je. „Pre svega, troši ogromnu količinu električne energije, a zatim i vode“. Data centri koriste velike količine sveže vode za hlađenje servera na industrijskom nivou.

Nove aplikacije olakšavaju korisnicima da objavljuju sadržaj na mrežama, što je dovelo do poplave AI videa na mrežama. Samo početkom meseca, Sora je preuzeta više od milion puta za manje od pet dana – i još uvek je na vrhu Apple App Store liste u SAD.

Grekš upozorava korisnike da budu „svesni ekoloških posledica“ ovih platformi. „U pitanju su velike količine vode, i mislim da treba da razmislimo zašto, kako i koliko često ih koristimo“, kaže on. Dodao je da je „mačka već izašla iz džaka“ kada je reč o razvoju veštačke inteligencije, ali je pozvao na „integrisanije promišljanje o tome gde gradimo data centre i kako ih hladimo“.

„Vlada vidi južni Oksfordšir kao jedno od prvih područja za rast AI industrije, ali to je ogroman problem jer očigledno niko nije razmislio odakle će dolaziti voda koja će hladiti te servere. Postoji mnogo pitanja o kojima moramo ozbiljno razmisliti“, zaključio je.