AI zove prodavnice i bira poklone umesto vas

Google je tokom poslednjih meseci obećavao da će ugraditi generativnu veštačku inteligenciju u iskustvo onlajn kupovine, a sada to i radi.

Ranije najavljene funkcije kupovine kroz režim pretrage AI Mode počinju da se uvode, a Gemini će se takođe uvući u Google-ovu skoro zaboravljenu Duplex tehnologiju za automatske telefonske pozive. Sve stiže pred praznike – navodno da olakša kupovinu poklona, ali i da Google usput uzme svoj deo.

Na Google I/O konferenciji u maju, kompanija je najavila plan da u AI Mode uvede konverzacijsku kupovinu. Prema Google-u, njihov ogromni „Shopping Graph“, odnosno baza podataka o prodavcima, daje AI agentu jedinstvenu poziciju da ponudi korisne preporuke. Tokom narednih nedelja, korisnici u SAD moći će da postavljaju složena pitanja o tome šta da kupe, a AI Mode će nuditi sugestije, vodiče, tabele i drugi generisani sadržaj koji bi trebalo da pomogne pri izboru. A kako je reč o generativnoj AI, stižu i standardna upozorenja o mogućim greškama.

Google kaže da će deo sadržaja u AI Mode biti oglasi – isto kao i kod klasične pretrage proizvoda. Funkcije kupovine stižu i u aplikaciju Gemini, ali Google tvrdi da u rezultatima za sada neće biti sponzorisanog sadržaja.

Kompanija takođe uvodi funkciju „agentic checkout“, termin koji je jedva pomenut kada je funkcija prvi put najavljena zajedno s AI Mode kupovinom na I/O konferenciji. Sada se ozbiljno naglašava taj „agentni“ pristup. Ideja je da korisnik može da postavi cenovni prag za neki proizvod, a Google će ga obavestiti kada cena padne. To samo po sebi nije novo, ali sada postoji AI dodatak: nakon obaveštenja, možete da odobrite automatsku kupovinu putem Google Pay-a. Trenutno je podržano samo nekoliko prodavaca poput Chewy, Wayfair i pojedinih Shopify trgovaca. Da li je to stvarno „agentno“, nije sasvim jasno – ali može da uštedi novac.

AI Mode kupovina i agentic checkout počinju da se uvode već sada, a Google navodi da će biti široko dostupni do praznične sezone kupovine.

Pre aktuelne AI manije, Google je voleo da demonstrira Duplex – AI zasnovan na Asistentu, dizajniran da na telefonu obavlja realne zadatke. Kompanija je verovala da će ljudi želeti da prepuste veštačkoj inteligenciji pozivanje firmi radi provere radnog vremena ili zakazivanja termina, ali Duplex nikad nije zaživeo. Postepeno je nestao iz Asistenta.

Sada se Duplex vraća sa onim što Google naziva „velikim Gemini model unapređenjem“. Neće zakazivati termine, ali se planira da k umesto korisnika zove prodavnice. Cilj je da ljudska bića oslobodi zvanja kako bi proverili da li je nešto na stanju. Umesto toga, kaže se robotu šta je po želji, a on će proveriti dostupnost.

Google navodi da će se pri pretrazi određenih proizvoda u blizini pojaviti opcija „Let Google Call“. Moraćete da precizirate koji proizvod tražite, a robot će onda početi da zove prodavnice. On će se identifikovati kao robot, pozivaće samo u radno vreme i uz „razumnu pauzu“ između poziva. Ako se prodavci previše iznerviraju, mogu da se isključe iz Duplex poziva – ta opcija i dalje postoji.

Na kraju se dobija mejl ili SMS sa AI sažecima poziva, što može da pomogne pri odluci gde da se ode u kupovinu. Poruke mogu da sadrže i podatke o zalihama iz drugih obližnjih prodavnica zahvaljujući Google-ovom Shopping Graph-u. To potencijalno znači dodatne sponzorisane linkove, ali to još nije jasno.

Ova funkcija počinje da se uvodi odmah za kategorije robe kao što su igračke, kozmetika i elektronika. Kao i obično – dostupna je samo u SAD.