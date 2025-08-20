Bizit 2025
AikBank strateški partner SEE UP Akceleratora

AikBank je postala strateški partner SEE UP, prvog domaćeg privatnog startap akceleratora, čime je još jednom potvrdila svoju stratešku posvećenost digitalizaciji i inovacijama u finansijskom ekosistemu.

SEE UP akcelerator, koji ulazi u treću kohortu, posvećen je skaliranju tržišno potvrđenih inovacija. Pored investiranja, SEE UP povezuje startape sa investitorima, distributerima, korporacijama i mentorima, sa ciljem da ubrza njihov rast i izlazak na globalno tržište. Predstojeća treća kohorta otvorena je za startapove iz celog sveta koji se mogu prijaviti do 31. avgusta 2025. putem f6s.com platforme, a ovo je prva godina u kojoj je otvorena mogućnost prijave za FinTech startapove.

AikBank, kao najveća domaća privatna banka, uspešno kombinuje višedecenijsko iskustvo sa snažnim fokusom na modernizaciju usluga i korisničkog iskustva. Ova stručnost, kao i činjenica da je AikBank deo jedne od najbrže rastućih bankarskih grupacija u Jugoistočnoj Evropi, AikGroup, čine banku partnerom koji Fintech startapovima može da ponudi dragocene uvide i podršku u komercijalnom razvoju.

Kroz ovo partnerstvo, AikBank i SEE UP će zajednički birati i podržavati perspektivne startape na putu globalnog skaliranja. Odabrani timovi dobiće finansijsku i nefinansijsku podršku do 250.000 evra, uključujući direktnu investiciju, pristup vodećim mentorima i strateške tržišne konekcije.

Pored finansijskog ulaganja i mentorstva top menandžmenta, AikBank će globalnim startapima obezbediti jedinstven “playground” – okruženje u kojem mogu testirati, unapređivati i validirati svoja FinTech rešenja. Upravo je kombinacija finansijske i strateške podrške ono što ovakav poslovni model čini jedinstvenim na tržištu Srbije.

Više informacija o uslovima za prijavu možete pogledati na: see-up-accelerator-duo-one   

