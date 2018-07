Air Serbia i Etihad nastavljaju partnerstvo, direktori Etihada odlaze

nastavak strateškog partnerstva dve avio-kompanije, saopštila je Air Serbia. Etihad, kako je navedeno, ostaje u vlasništvu Air Serbia udelom od 49 odsto i “u potpunosti je posvećen partnerstvu”. “Pet godina od uspostavljanja partnerstva, Air Serbia stoji čvrsto na nogama. Cilj akcionara bio je da se stvore nove mogućnosti za kompaniju i u tome smo uspeli”, rekla je premijer Ana Brnabić. Dodala je da je “pred nama vreme sa još boljim rezultatima“. Kompanije Air Serbia i Etihad Airways dogovorile su danas, saopštila je Air Serbia. Etihad, kako je navedeno,i “u potpunosti je posvećen partnerstvu”. “Pet godina od uspostavljanja partnerstva, Air Serbia stoji čvrsto na nogama. Cilj akcionara bio je da se si u tome smo uspeli”, rekla je premijer Ana Brnabić. Dodala je da je ““.

Članovi Nadzornog odbora Air Serbia zahvalili su se Etihad Airways na dosadašnjim rezultatima. “Uvereni smo da će njihova podrška omogućiti da i u narednom periodu Air Serbia potvrdi reputaciju koju je stekla, a to je da je dobra kompanija sa odlično obučenim osobljem i velikim brojem destinacija zbog kojih i jeste najbolja kompanija u regionu”, saopštio je Nadzorni odbor, a navodi se u saopštenju. Air Serbia je u 2017. godini ostvarila neto dobit od 15,7 miliona evra, što je za 14,8 miliona evra više nego prethodne godine, prihodi od prodaje povećani su četiri odsto i iznose 288 miliona evra.

Ukupan broj putnika prevezenih u 2017. je 2,62 miliona i ostao je na nivou iz prethodne godine. Čarter brend Aviolet obavio je, kako je navela Air Serbia, “rekordnih 749 letova i prevezao 174.000 putnika do turističkih destinacija u Grčkoj, Turskoj, Španiji, Italiji i Tunisu”. Nacionalna avio-kompanija prevezla je 6.158 tona tereta i pošte, što predstavlja povećanje od 25,3 odsto u odnosu na 2016. Jedna od najvažnijih promena jeste prelazak Air Serbia na Sejbra IT platformu, koja će kako se navodi biti temelj za buduće poslovanje i koristi se za upravljanje glavnim procesima kao što su prodaja, prijavljivanje na let i ukrcavanje.

Podelite s prijateljima

Tweet