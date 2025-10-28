PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Airbnb dozvoljava korisnicima da se međusobno povežu

Marija Ljevnaic

Airbnb je najavio nove funkcije koje će pomoći korisnicima da se povežu sa drugim putnicima dok učestvuju u istoj aktivnosti.

Airbnb poboljšava pretragu predlažući objeket koje biste možda propustili zbog filtera i redizajnirala je prikaz Mapa kako bi vam omogučila da pretražujete zanimljivosti kao što su obližnje znamenitosti, atrakcije i restorani.

Airbnb je početkom ove godine pokrenuo Experiences u okviru kojeg se mogu pronaći i rezervisati zanimljive aktivnosti na lokaciji na kojoj se nalazite. A sada želi da poveže korisnike kako bi mogli da razmenjuju istustva.

Ukoliko učestvujete na istom događaju možete da se povežete i da razmenite fotografije ili da napravite nove planove putem funkcije ćaskanja u aplikaciji nakon što im pošaljete zahtev za poruku. Korisnici će videti ljude koje su upoznali na novoj kartici „Veze“ na svom profilu.

Airbnb je saopštio da su pažljivo razmotrili privatnost i da aplikacija daje potpunu kontrolu nad deljenjem informacija sa drugima. Kada rezervišete iskustvo, dobićete iskačujući prozor sa pitanjem da li želite da delite svoju sliku profila, ime i odakle ste. Ako to odbacite, aplikacija neće deliti vaše informacije.

Kompanija je dodala da uvek možete da blokirate i prijavite druge korisnike ako se osećate neprijatno a tim zajednice će pregledati vašu prijavu. Ujedno možete da uklonite vezu čak i nakon što prihvatitet zahtev.

Ovo je velika promena za Airbnb koji postaje na neki način sada i društvena mreža. Izvesno je da će ova promena smanjiti komunikaciju sa onima koje upoznajete na putovanjima putem drugih društvenih mreža.

Izvor: techcrunch.com

