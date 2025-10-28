Airbnb dozvoljava korisnicima da se međusobno povežu

Airbnb je najavio nove funkcije koje će pomoći korisnicima da se povežu sa drugim putnicima dok učestvuju u istoj aktivnosti.

Airbnb poboljšava pretragu predlažući objeket koje biste možda propustili zbog filtera i redizajnirala je prikaz Mapa kako bi vam omogučila da pretražujete zanimljivosti kao što su obližnje znamenitosti, atrakcije i restorani.

Airbnb je početkom ove godine pokrenuo Experiences u okviru kojeg se mogu pronaći i rezervisati zanimljive aktivnosti na lokaciji na kojoj se nalazite. A sada želi da poveže korisnike kako bi mogli da razmenjuju istustva.

Ukoliko učestvujete na istom događaju možete da se povežete i da razmenite fotografije ili da napravite nove planove putem funkcije ćaskanja u aplikaciji nakon što im pošaljete zahtev za poruku. Korisnici će videti ljude koje su upoznali na novoj kartici „Veze“ na svom profilu.

Airbnb je saopštio da su pažljivo razmotrili privatnost i da aplikacija daje potpunu kontrolu nad deljenjem informacija sa drugima. Kada rezervišete iskustvo, dobićete iskačujući prozor sa pitanjem da li želite da delite svoju sliku profila, ime i odakle ste. Ako to odbacite, aplikacija neće deliti vaše informacije.

Kompanija je dodala da uvek možete da blokirate i prijavite druge korisnike ako se osećate neprijatno a tim zajednice će pregledati vašu prijavu. Ujedno možete da uklonite vezu čak i nakon što prihvatitet zahtev.

Ovo je velika promena za Airbnb koji postaje na neki način sada i društvena mreža. Izvesno je da će ova promena smanjiti komunikaciju sa onima koje upoznajete na putovanjima putem drugih društvenih mreža.

