Airbnb testira uslugu „kuhinja“

Airbnb testira uslugu sa Instacartom koji će pružiti mogućnost gostima da naruče namirnice.

Airbnb uvodi novu funkciju koja je trenutno u fazi testiranja. Reč je o usluzi koja je planirana godinama unazad a koja se odnosi na naručivanje hrane. Usluga će se najpre pojaviti u Americi početkom sledeće godine.

Nova usluga biće dostupna kod odabranih domaćina. Zahvaljujući ovoj funkciji novi gosti mogu da naruče da ih čekaju namirnice kada dođu. Domaćini kada prime prednarudžbine biće u obavezi da ih ostave pre nego što se gosti prijave i dobiće od stranice pomoć od 25 dolara. U prvom ciklusu domaćini će dobiti 100 dolara nagrade nakon što izvrše ovu uslugu. Gosti mogu da naručuju namirnice koje žče do tri nedelje pre dolaska.

Na ovaj način gosti će moći da se osećaju kao kod kuće već prvog dana.

Očekujemo skori odgovor Bookinga i Viatora na ovaj izazov koji je postavio Airbnb.

Izvor: techcrunch.com