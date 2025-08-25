Airtel je pao

Airtel širom Indije suočava se sa široko rasprostranjenim prekidima u uslugama, što je drugi prekid u jednoj nedelji.

Airtel ima prekid usluga. Hiljade pretplatnika je prijavio poremećaje u uslugama mobilnog prenosa glasa i podataka. Neki korisnici su se takođe žalili na prekide signala, pa čak i na potpune nastanke signala. Prema podacima veb sajta za praćenje podataka prijave problema su počele oko 10:44 u nedelju. Problemi su dostigli vrhunac u 12:14 časova kada je preko 7.000 korisnika prijavilo probleme sa upućivanjem poziva ili pristupom internetu. Tokom prošle nedelje više od 3.500 korisnika Airtel korisnika žalilo se na probleme sa mrežom.

Prema podacima 52% korisnika Airtel prijavilo je probleme sa pristupom mreži za pozive, dok 32% korisnika nije moglo da koristi internet. U međuvremenu, dodatnih 17% korisnika prijavilo je potpuni nestanak Airtel mreže.

Korisnici kompanije Airtel širom zemlje pogođeni su jer su problemi sa mrežom prijavljeni iz više gradova.

Airtel još uvek nije objavio zvaničnu izjavu u kojoj bi objasnio razlog prekida rada.

Izvor: timesofindia.indiatimes.com