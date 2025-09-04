PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Akcije Alibaba skočile za 19% nakon izveštaja o AI čipu

Angelina [PC Press]

Akcije kompanije Alibaba, kotirane na berzi u Hong Kongu, skočile su u ponedeljak za više od 19%, jer je odeljenje kineskog tehnološkog giganta za oblačno računarstvo ostvarilo snažne kvartalne rezultate, dok su se pojavili detalji o razvoju njegovog novog AI čipa.

PCPress.rs Image

To je najviši nivo za akcije od marta. Investitori su podržali poboljšanje učinka kompanije u njenom ključnom oblačnom odeljenju i zadovoljni su ulaganjem tehnološkog giganta u nove oblasti – posebno u takozvanu „instant trgovinu“, koja je postala neverovatno konkurentna u Kini.

Rast u Hong Kongu nadovezuje se na zamah izveštaja o zaradi kompanije Alibaba od petka, kada su akcije kompanije kotirane na njujorškoj berzi zatvorene sa skoro 13% više.

Alibaba je prošle nedelje objavila prihod za junski kvartal od 247,65 milijardi kineskih juana (34,73 milijarde dolara), što predstavlja rast od 2% u odnosu na isti period prošle godine, ali je ipak premašio očekivanja analitičara. Sa druge strane, godišnji porast neto prihoda od 78% bio je veći od prognoza.

Jedinica za računarstvo u oblaku kineske kompanije bila je svetla tačka sa prihodima koji su porasli za 26% godišnje, što je bila brža stopa rasta nego u prethodnom kvartalu. Alibabin rast u oblaku se ubrzavao u poslednjih nekoliko kvartala. Kao i neki od svojih kineskih i američkih tehnoloških rivala, Alibaba je ulagala u infrastrukturu veštačke inteligencije i razvijala sopstvene modele, kao i prodaju usluge veštačke inteligencije za svoju jedinicu za računarstvo u oblaku. Investitori vide ovu diviziju kao ključnu za napore kompanije da monetizuje veštačku inteligenciju, slično kao Microsoft ili Google.

Prihodi od proizvoda povezanih sa veštačkom inteligencijom „održali su trocifreni međugodišnji rast osmi kvartal zaredom“, saopštila je kompanija u petak.

Istog dana, CNBC je izvestio da Alibaba razvija novi čip za veštačku inteligenciju, što je takođe podržalo rast cena akcija u ponedeljak.

U međuvremenu, osnovni posao elektronske trgovine Alibabe pokazuje znake oživljavanja, dok je kompanija uskočila u kineski prostor instant trgovine u Kini. Ovo je funkcija predstavljena ove godine na Taobaou, jednoj od glavnih kineskih aplikacija za elektronsku trgovinu kompanije Alibaba, koja omogućava isporuku određenih proizvoda u Kini u roku od jednog sata.

Investicije u brzu trgovinu opteretile su prilagođenu zaradu kompanije Alibaba u njenom poslovanju elektronske trgovine. Investitori su kompaniji za sada dali određenu slobodu za ulaganje.

Izvor: CNBC

