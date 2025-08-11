Akcije Amazona padaju zbog razočaravajućeg rasta u cloud poslovanju

Akcije Amazona pale su 7% nakon što su rezultati pojačali zabrinutost investitora da Amazon Web Services, vodeći u cloud computing tržištu, zaostaje za Microsoftom i Alphabetom u AI trci.





Amazon je uložio 31,4 milijarde dolara u kapitalne troškove

Prihodi AWS-a u drugom kvartalu porasli su 17,5%. To je ispod rasta Microsoft Azure od 39% i Google Clouda od 32%.

Amazon je uložio 31,4 milijarde dolara u kapitalne troškove, više od konkurenata. Kompanija predviđa godišnje troškove od oko 118 milijardi dolara, što je više od očekivanja analitičara.



Uprkos snažnim ulaganjima u data centre i napredne čipove neophodne za zadovoljavanje rastuće potražnje za AI uslugama, AWS nije ostvario očekivani rast. To je razočaralo tržište.



AWS profitna marža pala je na 32,9%, najniži nivo od poslednjeg kvartala 2023. godine. Prognoza ukupnog operativnog prihoda za tekući kvartal bila je niža od tržišnih očekivanja.

Direktor Andy Jassy izjavio je da je AI trka još uvek u ranoj fazi. Veliki AWS, znatno veći od konkurenata, biti spreman za uspeh kada se problem kapaciteta reši.



Akcije su u trenutku trgovanja pale na oko 216,2 dolara, što bi moglo izbrisati oko 170 milijardi dolara sa tržišne vrednosti kompanije ako pad ostane.



Analitičari su uglavnom podigli ciljne cene za akcije, a neka poverenje crpe iz otpornosti Amazonove maloprodaje, koja je u drugom kvartalu ostvarila neočekivani rast od 11%.

Ipak, rast maloprodaje verovatno neće biti dovoljan da nadoknadi slabije rezultate AWS-a u skorijoj budućnosti.

Izvor: Reuters