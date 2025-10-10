Akcije Intela porasle za 3%

Intel možda uspe da se izvuče.

Akcije američkog proizvođača čipova Intela porastao je za 3% čime je mesečni dobitak prešao 50%. Skok je podigao cenu akcija preko 37 dolara, povećavajući vrednost 10% udela američke vlade u Intelu na otprilike 16 milijardi dolara.

Trampova administracija je u avgustu pregovarala o investiciji od 9 milijardi dolara i kupila 433 miliona akcija od po ceni od 20 dolara po akciji.

Kompanija je već dobila 2,2 milijarde dolara grantovanih od CHIPS i uskoro treba da dobije još 5,7 milijardi. A dodatnih 3,2 milijarde stiže iz posebnog vladinog programa.

Tramp želi da počne proizvodnju čipova u Americi i spreman je kao što se vidi da mnogo uloži u tu ideju.

Izvor: cnbc.com