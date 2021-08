Ako koristite inkognito mode u Chrome-u, Google ima sjajne vesti

Google radi na eksperimentalnoj novoj funkciji koja bi mogla drastično poboljšati anonimni režim u Google Chrome web browseru, čineći ga još privatnijim.

Google nadograđuje svoj inkognito režim za Android

Nova funkcija se pojavila u Canary verziji Chrome-a koja se koristi za beta testiranje nadolazećih funkcija za Android koja zaključava inkognito tabove iza biometrijskih podataka.

To znači da ćete morati da potvrdite svoj identitet pomoću skeniranja lica ili otiska prsta, pre nego što pristupite tabovima browsera koji su trenutno otvoreni u inkognito režimu. Za one koji ne znaju, inkognito ne beleži vaša Google pretraživanja ili istoriju interneta i obustavlja sve ekstenzije – čuvajući privatnost onoga što posećujete u browseru. Ako funkcija zvuči poznato, to je zato što Chrome za iOS može zaključati anonimne tabove iza biometrijskih alata koji se nalaze na Apple uređajima, poput Face ID-a. Android telefoni dolaze u daleko više varijanti od iPhonea, što je možda jedan od razloga zašto je uređajima koji pokreću Android potrebno duže da dobiju sličnu funkciju – nemaju svi Android uređaji prepoznavanje lica ili skeniranje otiska prsta – ili oboje.

Za telefone bez prepoznavanja lica ili otisaka prstiju, Google bi mogao da koristi obrazac ili kod za otključavanje Android telefona. U ovom trenutku nije jasno da li će Google proširiti ove vrste dodatne zaštite bez arhiviranja na druge platforme, poput desktop verzije Chrome-a ili Chrome OS-a. U drugim vestima o Google Chrome-u, ranije ovog meseca se pojavilo da Google radi na još jednom novom bezbednosnom alatu za Chrome. Alatka za pregled privatnosti i bezbednosti biće deo Chrome-ove funkcije provere bezbednosti koja je predstavljena pre izvesnog vremena. Nova funkcija stigla je sa Chrome 94 Canary i kaže da će omogućiti korisnicima da „pregledaju najvažnije kontrole privatnosti i bezbednosti na jednom mestu“. Korisnicima će biti na raspolaganju brojne nove opcije, uključujući mogućnost automatskog brisanja kolačića i podataka web lokacija kada su svi prozori Chrome zatvoreni.

Na drugom mestu ćete moći da fino podesite ono što delite sa Google-om u odeljku „make searches and browsing better“. Ako uključite ovu funkciju, delićete URL stranica koje posećujete kako biste pomogli Google-u da razume ponašanje pregledanja. Tehnološki gigant kaže da će to dovesti do bržeg rada browsera, jer znači da Chrome može proaktivno učitavati „određeni dodatni sadržaj na osnovu trenutne stranice“. Takođe će ponuditi poboljšano pregledanje, jer će se predlozi pojaviti u omniboksu pre nego što počnete da kucate. Ako ne želite da delite ovu vrstu podataka, samo se uverite da je funkcija isključena u odeljku za pregled privatnosti i bezbednosti.

Izvor: Express

