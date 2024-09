Ako niste omogućili XMP u svom BIOS-u, odričete se dela performansi

Kada završite sa sklapanjem svog prvog računara, možda ste odmah krenuli sa instaliranjem nekoliko igara i uživanjem u uređaju koji ste sastavili.

BIOS podrazumevane postavke daju sporije brzine

Svi smo to radili, uzbuđenje trenutka je teško ignorisati, ali postoji jedna stvar koju zaista treba da omogućite pre nego što pokrenete najnovije igre. To je XMP, neka vrsta overklokovanja za vaše RAM module, koja vam omogućava da postignete brzine i latencije koje oglašava vaš RAM paket. Na AMD sistemima ovo može biti označeno kao DOCP ili EXPO, ali je generalna ideja ista – poboljšanje performansi vašeg računara jednim klikom. Bez obzira na to da li vaš računar koristi DDR3, DDR4 ili DDR5, svi oni podržavaju isti set optimizovanih overklokanih brzina poznatih kao XMP (ili DOCP ili EXPO na AMD platformama). Ova postavka jednim klikom može značajno poboljšati performanse vašeg računara, i veoma je preporučljivo da je postavite pre nego što uradite bilo šta drugo sa svojim novim računarom.

Evo gde možete pronaći XMP ili EXPO postavke na BIOS-u svakog proizvođača matičnih ploča:

MSI: XMP ćete pronaći u OC meniju pod DRAM Setting, ili može biti označeno kao A-XMP

ASUS: Potražite Extreme Tweaker i postavku za AI Overclocking

ASRock: Pogledajte OC Tweaker meni, koji će imati unos za XMP ili EXPO

Gigabyte: Pogledajte Tweaker meni, koji će imati unos za Extreme Memory Profile

Kada prvi put pristupite ovim postavkama, sve će biti podešeno na Auto kao podrazumevano. Da biste omogućili XMP ili EXPO, promenite ih na Profile 1, postavljajući brzine i tajming na one koje je vaš RAM imao pri prodaji. Ako, nakon ponovnog pokretanja, otkrijete da vaš računar ne može da se pokrene ili se čini da ne funkcioniše kako treba, vratite se u BIOS i pokušajte sa Profile 2, ili smanjite DRAM frekvenciju za jedan ili dva nivoa.

Zašto treba da omogućite XMP

Podrazumevane postavke na bilo kojem BIOS-u matične ploče su podešene tako da prvo pokretanje prođe što je moguće glatkije. To je važno, jer vam omogućava da proverite da li ste ispravno sastavili komponente ili ako neka od njih možda nije ispravna. Međutim, dok su optimizovane za ovu svrhu, te podrazumevane postavke nisu one koje bi trebale da se koriste za svakodnevnu upotrebu ili vrhunske performanse. Podrazumevani JEDEC profili za RAM su prilično konzervativni i lako ih nadmašuju brzine koje podržavaju većina kombinacija matičnih ploča i CPU-a. Ako ne omogućite XMP ili AMD alternative DOCP ili EXPO, ne koristite hardver koji ste kupili na punom potencijalu, što je šteta.

Postoje situacije u kojima možda nećete želeti da omogućite XMP. Neki zadaci su osetljivi na RAM overklokovanje, i postavljanje sporijih brzina će omogućiti tim zadacima da se pokreću sa većom stabilnošću. Ako pokušavate da pokrenete četiri modula DDR5 na AM5 matičnoj ploči ili Z790, možda ćete morati da smanjite brzine sa XMP postavki kako biste ih učinili pouzdanim. Moderni CPU-ovi su bolji u podršci za brži RAM kada su instalirana samo dva modula, jer četiri povećavaju opterećenje na integrisanom kontroleru memorije.

Iako su XMP i EXPO tehnički overklokovanje, oni koriste postavke koje je proizvođač dizajnirao za rad tih RAM modula. Omogućavanje ovih postavki daje vam poboljšanje performansi uz vrlo malo truda. Ako primetite da je stabilnost problem, posebno ako koristite četiri modula, smanjite frekvenciju za jedan ili dva nivoa i vidite da li to poboljšava stvari. Ako želite najviše moguće brzine, potražite najbolji RAM za igre i uparite ga sa matičnom pločom visokih performansi kako biste imali najbolje šanse za uspeh.

Izvor: Xda-developers

