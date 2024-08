Ako vam je Gmail Inbox pun, evo kako možete vratiti 15GB besplatnog prostora za skladištenje

Danas je prilično lako potrošiti 15GB besplatnog prostora za skladištenje koji dolazi uz vaš Gmail nalog.

Postoji jednostavan način da postignete “inbox zero” bez gubitka bilo kojih poruka, fotografija ili videozapisa

Ako zaboravite da izbrišete promotivne poruke od kompanija u kojima više ne kupujete ili izgubite trag svih newsletter-a na koje ste se pretplatili tokom godina, neće proći dugo pre nego što završite sa hiljadama nepročitanih e-mailova. Možda ste planirali da očistite svoj Gmail inbox, ali pomisao na prebiranje kroz bezbroj starih poruka deluje zastrašujuće. Srećom, postoji jednostavan način da oslobodite prostor u vašem Google nalogu dok zadržavate sve stare e-mailove. Sve što treba da uradite je da kreirate drugi Gmail nalog za skladištenje svih vaših trenutnih poruka. Nema ograničenja u broju besplatnih Google naloga koje možete imati, što znači da možete postaviti jedan kao namenski arhivski nalog, a zatim prebaciti sve stare e-mailove na njega. Prebacivanje vaših Gmail poruka je takođe odlična strategija ako imate školski ili poslovni Gmail nalog kojem nećete moći trajno pristupiti. Većina univerziteta i kompanija će deaktivirati vaš nalog kada više niste student ili zaposlen, pa ako želite da vidite stare poruke i fajlove, morate ih prebaciti na lični nalog pre nego što izgubite pristup.

Završavanje celog procesa prebacivanja vaših Gmail poruka na novi nalog ne traje dugo, ali zavisiće od toga koliko poruka imate. Evo jednostavnog procesa kako da prebacite e-mailove sa vašeg starog naloga na novi (uključujući važan korak pravljenja rezervne kopije svega).

Koliko podataka možete skladištiti na Gmail-u?

15GB besplatnog prostora za skladištenje može zvučati kao mnogo kada kreirate Gmail nalog, ali brzo se puni. Za početak, tih 15GB se ne koristi samo za e-mail: uključuje i fajlove koje ste sačuvali na svom Google Drive-u i Google Photos. Ako često šaljete ili primate poruke koje sadrže velike fajlove poput videozapisa, ili ako učitavate mnogo slika i videozapisa na Google Photos, brzo ćete dobiti obaveštenje “Account storage is full”. To znači da više nećete moći da šaljete ili primate e-mailove na tom nalogu, pa ćete morati brzo nešto da preduzmete. Najbrže rešenje je da nadogradite na Google One nalog. Ali čak i ako se odlučite za najjeftiniji plan — 100GB za $20/godišnje — i dalje ćete plaćati za skladištenje starih e-mailova koje možda više ne trebate. Ako ne želite da kupujete više prostora, uvek možete izbrisati stare e-mailove. Možete povratiti iznenađujuću količinu prostora brisanjem velikih fajlova. Gmail vam olakšava identifikaciju i brisanje fajlova po veličini. Ipak, ta opcija može delovati zamorno; možda ne želite da provodite sate prebirajući kroz deceniju ili više staru korespondenciju, odlučujući koje uspomene da zadržite, a koje da zauvek izbrišete.

Kako prebaciti Gmail poruke na novi e-mail nalog

Pre nego što započnete proces prebacivanja Gmail poruka, preporučujemo da napravite rezervnu kopiju svojih e-mailova. To možete učiniti preuzimanjem e-mailova na svoj računar ili eksterni hard disk. Možete obrisati rezervnu kopiju nakon što završite prebacivanje poruka na novi nalog ako želite, ali uvek je dobra ideja imati dodatnu kopiju sačuvanu lokalno.

Da biste napravili rezervnu kopiju svojih Gmail poruka, idite na Google Takeout. Korišćenjem testnog Gmail naloga koji je imao oko 75,000 poruka, preuzimanje sa Google Takeout-a trajalo je oko 2 sata.

Kada ste sačuvali kopiju svojih e-mailova, spremni ste da započnete prebacivanje. Evo koraka koje treba da preduzmete:

Prijavite se na svoj originalni Gmail nalog, kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu i kliknite na See all settings.

Izaberite karticu Forwarding and POP/IMAP, a zatim odaberite opciju Enable POP for all mail (POP znači Post Office Protocol).

Imate nekoliko opcija ispod When messages are accessed with POP. Da automatski izbrišete e-mailove sa originalnog naloga nakon prebacivanja, izaberite delete Gmail’s copy.

Izaberite Save Changes.

Sada je vreme da kreirate novi nalog i prebacite sve svoje poruke tamo:

Ako već niste, kreirajte potpuno novi Gmail nalog sa praznim inboxom – nazvaćemo ga vaš arhivski nalog.

Prijavite se na novi arhivski nalog, kliknite na ikonu zupčanika na vrhu i izaberite See all settings.

Izaberite karticu Accounts and Import na vrhu, a zatim izaberite Add a mail account pored Check mail from other accounts.

U pop-up prozoru, unesite ime vašeg originalnog Gmail naloga. Izaberite Next.

Izaberite Import emails from my other account (POP3) i ponovo izaberite Next.

Unesite lozinku vašeg originalnog Gmail naloga. Možda ćete takođe morati kreirati Google app password (pogledajte napomenu ispod).

Izaberite 995 pod Port.

Označite ova 3 polja: Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail, Label incoming messages, Archive incoming messages (Skip the Inbox).

Izaberite Add Account.

Verovatno ćete morati da kreirate Google app password za prebacivanje Gmail poruka

Google app lozinke su 16-cifrene šifre kreirane za “manje sigurne” aplikacije ili uređaje da pristupe vašem Google nalogu. One rade tačno kao vaša Google lozinka. Ako vaša regularna Google lozinka ne radi za sinhronizaciju Gmail naloga, posetite https://myaccount.google.com/apppasswords da kreirate app password. Jednostavno kreirajte ime i zatim pritisnite dugme Create. Dobićete pop-up prozor sa vašom novom 16-cifrenom šifrom. Kada ste kreirali app password, vratite se na korak 6 gore navedenih uputstava i koristite tu novu app password umesto vaše uobičajene lozinke.

Važno: Google će prikazati vašu app password samo jednom. Nakon što ste je kreirali, ne možete ponovo tražiti da je vidite, pa obavezno zapišite ili na neki drugi način zabeležite šifru nakon što je kreirate. Google-ov sopstveni Help Center napominje da “app passwords nisu preporučene i nepotrebne su u većini slučajeva”. Zato, kada završite prebacivanje svojih Gmail poruka, preporučujemo brisanje vaše app password.

Šta se dešava nakon što su moji Gmail nalozi sinhronizovani?

Kada ste uspešno povezali svoj novi Gmail arhivski nalog sa originalnim nalogom, vaše poruke bi trebalo da počnu automatski da se prebacuju. Proces može trajati nekoliko sati ili dana, zavisno od toga koliko e-mailova imate.

U testnom nalogu sa oko 75,000 poruka, Gmail-u je bilo potrebno oko 2 puna dana da prebaci sve njih sa originalnog naloga na novi arhivski nalog.

Važno: Nakon prebacivanja Gmail poruka na vaš arhivski nalog, vaš originalni Gmail nalog će sve te poruke staviti u folder za smeće (Trash), koji ćete morati ručno da ispraznite. Čišćenje tih 75.000 poruka iz foldera za smeće trajalo je oko sat vremena. Pre prebacivanja Gmail poruka, testni nalog je koristio nešto više od 12GB, ili 80%, od besplatnih 15GB koje Google nudi. Nakon prebacivanja, nalog je koristio samo 0,66GB, od čega je 0,06GB bilo od Gmail-a.

Koje Gmail poruke neće biti prebačene?

Gmail prebacuje sve poruke osim dve kategorije – Nacrti (Drafts) i Spam.

Nacrti: Morate sami odlučiti šta ćete učiniti sa vašim nacrtima.

Spam: Poruke u folderu Spam se automatski brišu svakih 30 dana, tako da možete pustiti Gmail da to obavi za vas ili možete sami ući u folder Spam nakon prebacivanja pošte i ručno obrisati ili proslediti te poruke.

Jednom kada su sve vaše poruke prebačene na novi nalog, uživajte u iskustvu praznog inboxa. Dali ste vašem originalnom nalogu novi život.

U ovom trenutku, postoje dva poslednja koraka: potrebno je da zaustavite automatski proces prebacivanja kako biste mogli da nastavite koristiti vaš originalni nalog i treba da obrišete Google app password ako ste je kreirali.

Prijavite se na novi nalog, idite u Podešavanja (Settings) i izaberite “See all settings”.

Izaberite karticu “Accounts and Import” i zatim izaberite opciju “delete” pored vašeg originalnog naloga (ispod “Check mail from other accounts”).

Kada se pojavi prozor za potvrdu (Confirm delete mail account), izaberite “OK”.

Ako ste morali da kreirate Google app password i želite da je sada izbrišete, posetite [Google app passwords](https://myaccount.google.com/apppasswords) i kliknite na ikonu kante za smeće pored šifre koju ste kreirali.

Čestitamo, završili ste!

Jedna važna napomena: Google će obrisati naloge koji su bili neaktivni duže od dve godine. Zato obavezno povremeno proveravajte svoje stare e-mailove nakon prebacivanja. Ako ne planirate redovno da koristite svoj arhivski nalog za slanje e-mailova, možete zadržati nalog aktivnim tako što ćete se prijaviti barem jednom u dve godine.

Izvor: Cnet

