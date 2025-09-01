Alaska Air uvodi Starlink internet od sledeće godine na svojim letovima

U poslednjih nekoliko godina putnici se sve više žale na spor i nepouzdan internet tokom leta. Međutim, sve veći broj avio-kompanija veruje da bi rešenje mogao biti Starlink, satelitska mreža kompanije SpaceX. Najnovija koja se priključila ovom trendu jeste Alaska Air Group, koja je najavila da će početi da nudi Starlink Wi-Fi od naredne godine i da će do 2027. proširiti uslugu na celu flotu.

Alaska Air i Starlink: Brza i besplatna konekcija

Generalni direktor Alaska Air Group-a, Ben Minicucci, izjavio je da je kompanija ponosna što će ponuditi „povezanost od vrata do vrata“ na gotovo svakom avionu, i to zajedno sa Hawaiian Airlines-om, koji već koristi Starlink.

Poseban benefit stiže kroz novi program lojalnosti Atmos Rewards, čiji članovi će imati besplatan pristup ovoj usluzi. Takođe, partner T-Mobile radi na jednostavnom, bezreklamnom logovanju na Wi-Fi u avionu, o čemu će više detalja biti poznato kasnije tokom godine. Alaska Air obećava i brzine „do sedam puta veće“ u poređenju sa postojećim geostacionarnim satelitskim sistemima koje većina avio-kompanija koristi.

Globalno interesovanje i konkurencija

Pored Alaska Air-a, i druge velike kompanije pokazuju interesovanje. Prema pisanju Bloomberga, British Airways je blizu potpisivanja ugovora, dok je SpaceX u pregovorima i sa Emirates-om iz Dubaija. Ako do dogovora dođe, Starlink bi preoteo veliki deo tržišta od tradicionalnih operatera kao što su Viasat i Echostar.

Cena tehnologije nije mala

Iako donosi velike prednosti, prelazak na Starlink dolazi sa visokim troškovima. Prema dostupnim informacijama, instalacija na avion tipa 737 košta oko 300.000 dolara, dok je za veći Dreamliner 787 potrebno i do 500.000 dolara. Pored toga, kompanije plaćaju mesečne naknade, oko 120 dolara po sedištu, uz još toliko za uslugu prenosa TV programa uživo.

Potencijalna revolucija u doživljaju leta

Avio-kompanije u ovome vide šansu da potpuno transformišu iskustvo putnika. Stabilan internet bi omogućio rad tokom leta, video pozive, streaming i TV uživo. To bi čak moglo dovesti do toga da se iz aviona uklone teški i skupi sistemi za zabavu na zahtev.

Kontroverze oko vlasnika

Ipak, jedan izazov za Starlink jeste njegov vlasnik, Elon Musk. Njegove političke veze i kontroverzni odnosi sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom mogli bi da utiču na percepciju korisnika, baš kao što se to odrazilo na prodaju Teslinih automobila.

Izvor: Engadget