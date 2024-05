ALE i TRS za siguran video-nadzor „presents“: Čovečanstvo i nove oči

Tokom proteklih 10 godina, naročito poslednjih pet, proizvodnja opreme za video-nadzor rasla je eksponencijalno. Proizvođači se utrkuju ko će brže i ko će izbaciti bolji proizvod na tržište kako HW, tako i SW.

AI je i u ovu granu umešao prste, da ne kažem pomrsio konce… Kamere su sve pametnije, a softver je sve funkcionalniji. Ulazimo u eru kada će operater u nadzornom centru imati lakši posao, jer će mu za upravljanje i analitiku trebati sve manje vremena.

IoT i cloud su bili i jesu glavni drajveri ovog napretka

Iskonska ljudska želja za kontrolom i upravljanjem ostvaruje se u ovom trenutku, i to iz više poriva.

Sigurnost:

Materijalnih dobara i

sredstava, imovine…

Bezbednost:

Lična bezbednost, bezbednost naših najbližih, bezbednost zaposlenih…

Kontrola:

Svega i svačega, pa i svakoga: procesa rada, radne discipline, iskorišćenosti ljudskih, proizvodnih i materijalnih resursa, kontrola pristupa, proizvodnje, kritične opreme, kritične infrastrukture, kritičnih objekata.

Upravljanje:

Daljinsko upravljanje mašinama, procesima, operacijama…

Dakle, „her majesty the Video Surveil­lance Camera“ i prateća oprema, omogućili su čoveku 21. veka da kroz „mrežu“ vidi sve, kontroliše sve, upravlja svime i svakime.

Kad smo već dotle stigli, očekujemo da sistemi rade non-stop, tako reći 24/7/365 (nije kombinacija za loto).

Na nivou celokupnog sistema video-nadzora, bitan je MTBF koji de facto govori koliko je naš sistem pouzdan, odnosno koliko godina će raditi bez prekida.

Bez prekida? 24/7/365/10? Dodao sam 10, za deset godina rada, što odgovara vrednosti MTBF-a od 150.000 radnih sati. Ova brojka je garancija da će sistem sigurno raditi pet do sedam godina, što mislim da je dovoljan eksploatacioni vek za bilo koga.

Vrtoglavi razvoj IKT opreme skraćuje eksploatacioni vek, donoseći naprednije tehnologije, što potkrepljuje

ljudsku težnju (želju) da uvek bude up-to-date.

Sve tri OS (omni svič) serije nude modele fanless za rad u temperaturnom opsegu od -40°C do +75°C. Svičevi su otporni na jake udarce, vibracije, prenapon i EMI/EMC varijacije.

Cloud takođe gura tu priču u istom smeru, pa tako XaaS industrija primorava svakog service provider-a da se konstantno apgrejduje i takmiči na sve većem tržištu.

Zaključak je da je video-nadzor postao deo IT-ja i da nema više nazad, kao nekada i telefonija (POTS) koja je kroz vrata IP-ja došla u IT.

Davno sam jednom, čini mi se 2007, u jednoj od mnogobrojnih pre­zen­tacija, rekao da nas čeka LoIP –

Life over IP.

„Ozbiljniji i jači“

E sad, da ovaj uvod razradimo u IP fazonu i da predstavim ALE industrijske svičeve.

Industrijski gradirana oprema je neophodna u mrežama IPVN, jer omogućava visoku pouzdanost (MTBF broj) i time garantuje kontinuitet poslovanja i procesa.

ALE, znate iz ranijih pisanija (100 godina bez prestanka), ima ogroman MTBF, rekao bih.

Noviteti iz portfolija su ozbiljniji i jači, tu je serija „T“ – extended temperature range, na sve to plenum rated, pa ekipa sada nastupa u sastavu: OS 6465 i OS 6865 kao deo standardne ponude i OS6465T kao komercijalno dostupniji uređaji.

AOS je i dalje isti, a iz razgovora sa inženjerima koji imaju iskustva u radu s drugim proizvođačima, saznao sam da im je AOS osveženje i zadovoljstvo u radu.

Plenum u SAD obuhvata prostor spuštenog plafona ili podignutog poda u kome se nalaze sistemi HVAC. Prema NEC koji je deo NFP (koga piše NFPA), oprema koja je namenjena za montažu u ovakve prostore, mora odgovarati strogim protivpožarnim propisima (materijali bez koroziva u sagorevanju, nezapaljivi ili samogasivi materijali), što omogućava bezbednu upotrebu PoE-a na IP uređajima. Drugo, serija industrijskih ALE svičeva je sertifikovana i za MEF 3.0. Serija OS6565T svičeva je L2, dok je serija OS6865 L3, sa 10GSFP+ hot-swap portovima i IEEE 802.3bt type 4 PoE klasifikacijom. Važno je napomenuti da imaju prenaponsku zaštitu 4. nivoa na strani napajanja i 6 kV na strani portova. Sertifikacije su: MIL i marine (DNV i IEC 60945), za upotrebu u trafo-stanicama, železnici, industrijskim postrojenjima (npr. petrohemija), fabrikama itd. Naš novije završen projekat u CGES-u, obuhvatao je isporuku i montažu u više od dvadeset trafo-stanica.

Ozbiljnost dolazi uz MRP je protokol opisan u IEC 62439-2 standardu koji se odnosi na visokodostupne mreže za automatiku i automatizaciju u topologiji prstena. MRP je tu i da obezbedi interoperabilnost ALE OS6465 i OS 6865 svičeva, što je potvrđeno sa Hirschman svičevima kroz SQA proces testiranja. Šta je važno znati o MRP-u: definiše prediktivne mehanizme u oporavku mreže dodeljivanjem različitih uloga i funkcionalnosti svičevima povezanim u prsten. MRM (media redundancy manager) uloga dodeljuje se jednom sviču u prstenu, dok su svi ostali u ulozi MRC (media redundancy client). Razmenom MRM test frejmova kontrolišu se dostupnost i promene na linkovima. MRM će otkriti i prekid na mreži.

Šta reći više

Možda i ovo: prilikom izračunavanja vremena konvergencije u slučaju kvara u prstenu, više parametara se mora uzeti u obzir. Neki od njih se odnose na MRM konfigurisane vrednosti za intervale slanja test frejmova i brojanje za praćenje test frejmova. Ostali parametri nisu direktno povezani s MRM funkcionalnošću, kao što je broj svičeva u prstenu (prema IEC 62439-2, ne sme biti veži od 50), forwarding time svakog uređaja, odlaganje doživljaja kadra tokom putovanja kroz mrežu… Uzimajući u obzir sve parametre, standard daje smernice za vremena konvergencije (od 10 do 500 ms). Tačna vremena se mogu definisati nakon testiranja.

Vredi napomenuti da ALE svičevi takođe podržavaju redundant interconnection topologiju, ako je dizajn i zahteva.

Sve tri OS (omni svič) serije nude modele fanless za rad u temperaturnom opsegu od -40°C do +75°C. Svičevi su otporni na jake udarce, vibracije, prenapon i EMI/EMC varijacije. Štaviše, oni sadrže podršku za tehnologiju virtuelne šasije, HPoE (75V/60V) i IEEE 1588v2 PTP. Pored toga, OS6865 podržava naprednu SPB-M tehnologiju preklapanja, dok OS6465 pruža naprednu bezbednost kroz MACsec podršku.

Na nivou celokupnog sistema video-nadzora, bitan je MTBF koji de facto govori koliko je naš sistem pouzdan, odnosno koliko godina će raditi bez prekida

Podržan je i Perpetual PoE/Fast PoE za napajanje uređaja nove tehnologije, kao što su PTZ kamere, digital signage, Wi-Fi AP-ovi, čitači kartica u sistemima kontrole pristupa, senzori i dr. Svičevi takođe podržavaju i Ethernet Ring Protocol (ERP) V2.

Za top-noch kontrolu i upravljanje mrežom i svim ALE svičevima, na raspolaganju su OmniVista 2500 NMS, Nokia NFM-P ili klaud NMaaS kroz OmniVista Cirrus.

Za ALE OmniSwitch Genetec Plugin nemam više papira za pisanje, bacite oko sami.

ALE e-biblioteka obiluje kvalitetnim materijalima, a „Vodič za mrežna rešenja u industrijskoj automatizaciji“ možete besplatno preuzeti na ovoj adresi!

A o CORE svičevima, pišem u oktobru, „stay tunned“

TRS-ova uloga kao SI, doprinosi da instalirana ALE oprema radi najmanje po MTBF-u. Nedovoljan MTBF? Nije ni to nerešivo; sistem ugovora o održavanju, sistem postprodajne podrške i TRS-ov help desk tu su da to vreme produže po potrebi i da vaša oprema i biznisi imaju veliku pouzdanost kroz fantastičnu podršku.

TRS-ov lager proizvoda omogućava brze isporuke za nove projekte, dopune projekata, zamene opreme i garanciju. A garancija je tri (3) godine, bez ikakvih malenih slova, vrlo transparentno i jednostavno i bez „onih“ raznoraznih servisa i drugih raznoraznih doplata.

U okviru experience centra TRS-a u Danube Business Centru, može se videti i probati oprema iz našeg portfolija u demo i live režimu. Zakažite posetu. Dobrodošli u TRS-ovu partnersku mrežu, ali i u veliku Korisničku porodicu. Povezujemo sve(t).

Korisna adresa: trservices.rs

Podelite s prijateljima

Tweet