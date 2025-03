Alexa.com i nova aplikacija za Alexa Plus 

Amazon osvežava veb lokaciju Alexa.com i mobilnu aplikaciju Alexa tako da će Alexa Plus pretplatnici moći da koriste preuređeni glasovni asistent sa AI-om. Nemamo mnogo detalja osim toga, ali veb lokacija i aplikacija mogu biti korisni za nove načine interakcije sa obnovljenom Alexa-om, koja je najavljena .

Na događaju, Amazon je pokazao kako ćete moći da razgovarate sa Alexa Plus o stvarima kao što su naručivanje namirnica, kontrola pametnih kućnih uređaja, pa čak i da vam kaže da li je neko u vašoj kući nedavno šetao psa gledajući snimke vaše kućne kamere. Amazon je takođe demonstrirao kako Alexa Plus može analizirati i sumirati dokumente, a možda će se nova veb lokacija i aplikacija koristiti za otpremanje tih informacija.

Pristupićete Alexa Plus iz trenutne Alexa aplikacije – neće biti nove aplikacije za preuzimanje, potvrđuje portparol Devon Corvasce za The Verge. I kada smo prvi put objavili ovu priču, Alexa.com vas je upravo odveo na stranicu da saznate više o Alexa i da pristupite Alexa mobilnim aplikacijama, ali sada preusmerava na stranicu o Alexa Plus.

Čini se da ćemo morati malo da sačekamo da nova veb lokacija i aplikacija budu široko dostupni. Amazon kaže da će Alexa Plus u početku biti predstavljen u SAD „u narednih nekoliko nedelja“, a zatim „naknadno u talasima u narednim mesecima“. Alexa Plus će koštati 19,99 dolara mesečno ili će takođe biti dostupan kao deo Prime članstva.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet