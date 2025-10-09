Alibaba dostigao rekordnih 360 miliona korisnika

Alibaba je zabeležio rekordnih 360 miliona dnevnih korisnika prvog dana praznika „zlatne nedelje“.

U toku je kineski nacionalni praznik „zlatna nedelja“ u kojoj je Alibaba zabeležio rekordnih 360 miliona korisnika dnevno. Ujedno je oboren i rekord za navigaciju putanje kupovine. Ukupna dužina putanje kupovine je 9 milijardi kilometara, što je još jedan od novih rekorda zabeleženih u Kini.

Alibaba je nedavno ušao u trku za najbolju dostavu posebno u sektoru lokalnih usluga. Ovaj zadatak rešava u saradnji sa kompanijom Amap koja je pokrenula asistenta za veštačku inteligenciju Xiaogao. Asistent je tokom jednog dana uspeo da obradi više od 2,6 miliona korisničkih zahteva.

Čini se da Alibaba pravi velike korake i to uspešno. Posebna novina su pružanje usluga rezervacije hotela, restorana i karata za koje se takođe koristi AI. Ova funkcija je imala 40 miliona aktivnih korisnika u jednom danu.

