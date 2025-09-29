PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Alibaba otkriva najmoćniji model veštačke inteligencije

Marija Ljevnaic

Alibaba otvara svoje prve data centre u Brazilu, Francuskoj i Holandiji.

Alibaba kompanija za online trgovinu startuje ozbiljno u pogledu veštačke inteligencije. Ova kompanija je najavila svoje prve data centre koji neće biti samo u Kini već i u Evropi i Brazilu.

Kompanija je najavila da će izgraditi dodatne objekte u Meksiku, Japanu, Južnoj Koreji, Maleziji i Dubaiju tokom naredne godine, što bi značilo širenje trenutne mreže od 91 oblasti poslovanja u 29 regiona.

Ovo proširenje dolazi u momentu kada se Alibaba pozicionira kao ozbiljan igrač za AI. Ujedno je kompanija predstavila svoj najveći model jezika za AI – Qwen3-Max.

Model sadrži više od 1 triliona parametra, odnosno promenljivih koje određuju kako sistem AI obrađuje informacije i pokazuje posebnu snagu u generisanju koda i mogućnostima autonomnih agenata.

Mogućnost autonomnih agenata znači da sistem AI zahteva manje ljudskih uputstava nego četbot poput ChatGPT-a i da može samostalno da donosi odluke i preuzima akcije ka cilju koji je postavio ljudski korisnik.

Kompanija je predstavila i dodatne proizvode AI što je pokazalo da je izuzetno ozbiljna u svojoj nameri da postane jedan od lidera u AI.

Izvor: investing.com

