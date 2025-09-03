Alibaba razvija novi AI čip kako bi popunio prazninu koju je stvorila Nvidia

Kineska kompanija Alibaba razvila je novi čip koji je svestraniji od njegovih starijih čipova i namenjen je za širok spektar zadataka veštačke inteligencije.

Alibaba nastavlja sa razvojem AI čipova. Kineska kompanija je ponudila novi AI čip koji je svestraniji u odnosu na njegove prethodne modele.

U ovom trenutku se o samom čipu ne zna dovoljno niti je kineska kompanija otvorena još uvek za medije i javnost po ovom pitanju.

O novom čipu se saznalo kroz izveštaje i curenje informacija, namerno ili slučajno. Kako bilo Alibaba pokušava da nadomesti prazninu koja ostaje iza Nvidia.

Ukoliko je ova kompanija zaista uspela da razvije konkurentan čip Nvidiji, to će drastično uticati na odnose moći u okviru AI industrije. Za Nvidiju ovakva nezavisnost od strane nekadašnjih sluga može da bude šamar koji pravi prekretnicu.

O samom čipu se još uvek dovoljno ne zna a Alibaba čuti. Sigurno je da će ova tema ubrzo postati jedna od najaktuelnijih.

