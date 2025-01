Alien: Earth – nova serija za ljubitelje franšize

@janadacovic, Influenser



Jana Dačović je jedna od prvih balkanskih influenserki, a na svojim profilima godinama stiče poverenje i deli svoj život sa publikom. To poverenje ju je dovelo do saradnji sa mnogim brendovima na polju šminke, mode, hrane, tehnologije…



Popularnost je stekla video savetima za tinejdžere na svom You Tube kanalu „Jana Dačović“. Objavljivanjem sadržaja na YouTube-u se aktivno bavi od 2014. godine, a do januara 2025. godine je stekla više od 693 hiljade pretplatnika i 196 miliona pregleda.



