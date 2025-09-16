Alien Earth: Prvu epizodu pogledalo 9,2 miliona gledalaca

Prva epizoda serije Alien: Earth ostvarila je 9,2 miliona pregleda širom sveta tokom prvih šest dana od premijere. Trenutno je aktuelna 6. epizoda, ali je ovo i dalje zanimljiv podatak.

Taj ukupan broj, dobijen deljenjem ukupnog vremena strimovanja sa trajanjem epizode, odnosi se isključivo na gledanost na Hulu i Disney+ platformama. Trebalo bi napomenuti da se serija emituje i na linearnom kanalu FX, gde ostvaruje dodatnu gledanost.

Alien: Earth predstavlja prvi televizijski projekat u Alien franšizi i radnja je smeštena dve godine pre originalnog filma iz 1979. Zvanični sinopsis glasi:

„Godine je 2120. Zemljom vlada pet korporacija: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic i Threshold. U ovoj Korporativnoj eri, kiborzi (ljudi sa biološkim i veštačkim delovima) i sintetici (humanoidni roboti sa veštačkom inteligencijom) postoje rame uz rame sa ljudima. Ali pravila igre se menjaju kada osnivač i izvršni direktor Prodigy korporacije, mladi genije, otključa novo tehnološko dostignuće: hibride (humanoidne robote prožete ljudskom svešću). Prvi hibridni prototip, po imenu Wendy, označava novi početak u trci za besmrtnošću. Nakon što se svemirski brod Weyland-Yutani kompanije sudari sa Prodigy City-jem, Wendy i ostali hibridi nailaze na misteriozne oblike života strašnije nego što je iko mogao da zamisli“.

Wendy igra Sydney Chandler. U glumačkoj postavi su još i Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Essie Davis, Lily Newmark, Erana James, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Kit Young, Diêm Camille, Moe Bar-El i Sandra Yi Sencindiver.

Kreator serije je Noah Hawley, koji je i izvršni producent zajedno sa Ridleyjem Scottom, Davidom W. Zuckerom, Josephom Ibertiem, Danom Gonzalesom i Claytonom Kruegerom.