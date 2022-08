Alone in the Dark reboot stiže za PS5, Xbox Series S/X i PC

Već neko vreme se najavljuje da je u pripremi Alone in the Dark reboot, a THQ Nordic je potvrdio da su glasine istinite. Studio donosi unapređeni klasik iz 1992. na PlayStation 5, Xbox Series Ks i PC.

THQ Nordic donosi i nove VR igrice

Igra će uključivati likove, mesta i teme iz trilogije 90-ih. Još uvek je smeštena na američkom jugu 1920-ih i sadrži glavne junake iz prve igre, Emily Hartwood i Edward Carnby-a. Međutim, THQ Nordic kaže da će svi neprijatelji biti potpuno novi.

Osim Alone in the Dark, izdavač je imao još mnogo toga da pokaže tokom strima, kao što su novi pogledi na SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, Destroy All Humans! 2 – Reprobed i AEW Fight Forever. Ostala nova otkrića uključuju VR stratešku igru Tempest Rising i Space for Sale u kojoj gradite kuće na proceduralno generisanim planetama i prodajete ih vanzemaljskim klijentima.

Izvor: Engadget

