Alpha Centauri: Nova egzoplaneta pogodna za život

Još je 2017. moglo da se čuje da NASA planira misije koje gledaju daleko u budućnost, a nakon što je objavljeno da je tim u okviru Jet Propulsion laboratorije počeo da planira misiju koja bi trebalo da pošalje letelicu u sistem Alpha Centauri 2069. godine.

Letelica koja na put kreće za nešto manje od pedeset godina će biti zadužena za pronalaženje tragova života na i oko planete Proxima b, a Zemljani će sve to moći da posmatraju iz svojih, sa ove tačke gledišta, futurističkih fotelja. Eksperti ističu da je za planiranje ove misije potrebno toliko vremena jer tehnologija koja bi mogla da omogući ovo putovanje još uvek ne postoji. Tako će stručnjaci morati da sačekaju nove pogonske tehnologije, budući da je Alpha Centauri udaljena skoro 4,4 svetlosne godine, pa bi letelici koja putuje desetim delom brzine svetlosti bilo potrebno 44 godine da stigne na odredište. Tako se, sa znanjima koje trenutno imamo, ne očekuje da letelica stigne do sistema pre 2113. godine, a informacijama će za dolazak do Zemlje biti potrebne još 4,4 svetlosne godine.

To što će prva letelica ka zvezdanom sistemu Alpha Centauri krenuti tek za pet decenija ne znači da se ne razmišlja o drugim stvarima. Naime, eksperti već neko vreme spekulišu da bi u ovom sistemu mogle da se pronađu čak dve planete na kojima bi bio moguć život. Naučnici su još 2016. otkrili planetu koja je po veličini približno jednaka Zemlji, te kruži oko zvezde Proxima Centauri, koja je deo Alpha Centauri sistema koji se sastoji od tri zvezde. Ovaj crveni patuljak se nalazi na 4,2 svetlosne godine od našeg Solarnog sistema, a planeta koja oko nje kruži dobila je ime Proxima b.

Sredinom 2019. otkrivena je još jedna planeta koja kruži oko Proxima Centauri, te je ponela ime Proxima c. Verovalo se da se radi o još jednom naseljivom nebeskom telu, ali je kasnije utvrđeno da kruži na velikoj udaljenosti od svoje zvezde, zbog čega život na njoj ne bi bio moguć, bar onaj koji poznajemo. Sumnja se i u planetu Proxima b, najpre zbog toga što kruži oko zvezde koja je crveni patuljak. Ove zvezde su male, te im je svetlost prigušena, pa su planete koje bi mogle da se zagreju dovoljno za podržavanje života previše blizu, toliko da su „zaključane“, te su prema svom suncu uvek okrenute istom stranom.

Druge dve zvezde u ovom sistemu ­- Alpha Centauri A i B – više liče na naše Sunce, a naučnici su nedavno otkrili da bi Alpha Centauri A mogla da ima sopstvenu naseljivu egzoplanetu. Otkrivena je u sklopu projekta Near Earths in the Alpha Cen Region (NEAR) koji košta oko tri miliona dolara, u okviru kojeg se uz pomoć teleskopa Very Large Telescope (VLT) koji se nalazi u Čileu traga za naseljivim svetovima oko zvezda Alpha Centauri A i B. Otkriće nove planete još uvek nije potvrđeno, pa će proći još neko vreme dok šira naučna zajednica ne potvrdi da bi život na njoj bio moguć, makar i na papiru.

Očekuje se da se eksperti u budućnosti više posvete Alpha Centauri sistemu, i pre nego što letelica u dalekoj budućnosti bude stigla do ove tri zvezde.

Izvor: Space.com

Podelite s prijateljima

Tweet