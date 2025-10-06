Alphabet isplaćuje Donaldu Trampu 22 miliona dolara u vansudskom poravnanju

Kompanija Alphabet pristala je da isplati bivšem američkom predsedniku Donaldu Trampu 22 miliona dolara u okviru poravnanja kolektivne tužbe koja se odnosila na suspenziju različitih YouTube naloga nakon nereda 6. januara u Vašingtonu. Kako prenosi Wall Street Journal, deo odštete u iznosu od 2,5 miliona dolara biće podeljen i među ostalim tužiocima čiji su kanali uklonjeni sa platforme.

Pozadina i ranije tužbe

Tramp je ovu tužbu podneo još 2021. godine, paralelno sa sličnim tužbama protiv Twittera i Facebooka, tvrdeći da su mu time prekršena prava iz Prvog amandmana. Twitter, sada poznat kao X nakon akvizicije od strane Elona Maska, ranije je postigao poravnanje vredno oko 10 miliona dolara. Meta je ove godine rešila slučaj nagodbom od 25 miliona dolara povodom Trampove suspenzije sa svojih platformi.

Alphabetova pozicija i šira slika

Sporazum dolazi ubrzo nakon što je Alphabet uputio pismo Odboru za pravosuđe Predstavničkog doma, u kojem je kritikovao vladine pritiske u vezi sa moderacijom sadržaja. Kompanija je tada objavila i da će YouTube ponuditi mogućnost vraćanja naloga suspendovanih zbog dezinformacija o COVID-19 i izbornoj integriteti.

Prema dogovoru, isplata Alphabet-a biće usmerena ka Trust for the National Mall, neprofitnom partneru Nacionalne službe za parkove, i biće namenjena izgradnji balske dvorane koju Tramp gradi u Beloj kući. Sličan aranžman već je postignut sa Metom, čija je odšteta bila usmerena na isti projekat.

Ostali pravni sporovi

Tramp je ovog leta dobio i nagodbu sa kompanijom Paramount, vlasnikom CBS-a, nakon što ih je tužio zbog navoda da su montažom intervjua sa Kamalom Harris „obmanuli i zbunili javnost“. Paramount je tada isplatio 16 miliona dolara, a samo tri nedelje kasnije FCC je odobrio akviziciju kompanije od strane Skydance-a u vrednosti od 8 milijardi dolara.

