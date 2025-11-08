Amazon Games ukida podršku za New World: Aeternum usred velikih otpuštanja

Amazon Games najavio je da će postepeno ukinuti podršku za igru New World: Aeternum, usled internih otpuštanja u okviru gejming divizije i još većih rezova u samoj matičnoj kompaniji. Igra je prvobitno lansirana za PC 2021. godine, a potom i za PlayStation 5 i Xbox Series X/S pre nešto više od godinu dana.

Kraj novih sadržaja i poslednje ažuriranje

U zvaničnom blog postu Amazon je saopštio da je nakon četiri godine razvoja i redovnih ažuriranja došao trenutak kada više nije održivo nastavljati proizvodnju novog sadržaja za New World. Nedavno objavljena Sezona 10 i Nighthaven ekspanzija biće poslednje veliko ažuriranje igre. Odluka, kako navode, doneta je „nakon pažljivog razmatranja“.

Igra će se i dalje moći kupiti, a biće dostupna i PlayStation Plus Extra i Premium korisnicima „do daljeg“. Kao gest prema zajednici, Amazon je omogućio da Nighthaven ekspanzija bude besplatna za sve igrače. Serveri igre ostaće aktivni do 2026. godine, a kompanija je obećala da će najmanje šest meseci unapred obavestiti zajednicu pre bilo kakvih promena koje bi uticale na mogućnost igranja.

Promene fokusa i otpuštanja u Amazon Games timu

Prema informacijama Bloomberga, Amazon je zaposlenima potvrdio da će, u okviru šireg talasa otpuštanja, smanjiti ulaganja u velike MMO projekte, među koje spada i New World. Ipak, kompanija će nastaviti da podržava Throne and Liberty i Lost Ark, igre koje samo izdaje, ali ne razvija interno.

Status dugo najavljivanog Lord of the Rings MMO projekta ostaje neizvestan. Prema pisanju Eurogamera, jedan bivši viši inženjer iz Amazona otkrio je u obrisanom LinkedIn postu da je i njegov tim, koji je radio na „fascinantnoj igri iz LOTR univerzuma“, otpušten.

Od MMO ambicija ka AI i cloud igrama

Potpredsednik Amazon Gamesa, Christoph Hartmann, izjavio je još prošle godine da je kompanija inicijalno ušla u MMO segment jer je videla tržišnu priliku, ali da se sada postepeno udaljava od tog žanra i okreće drugim pravcima. Podsetimo, Amazonov prvi AAA naslov, pucačina Crucible, ugašena je ubrzo nakon lansiranja 2020. godine.

Iako je New World i dalje popularan — dostigao je rekord od 914.000 istovremenih igrača na Steamu, a i danas privlači desetine hiljada korisnika — Amazon sada planira da fokus prebaci na Luna cloud gaming servis, koji je nedavno dobio veliko osveženje. Kompanija će ubuduće razvijati „casual“ i AI orijentisane igre za Lunu, poput naslova Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, gde AI-generisani reper glumi sudiju u komičnim debatama između igrača.

Najnoviji Amazonov naslov za PC i konzole, King of Meat, kooperativna akciona platforma, zabeležio je tek 253 istovremena igrača na Steamu, što jasno pokazuje da se Amazon Games nalazi u periodu tranzicije i redefinisanja svoje strategije.

Izvor: Engadget