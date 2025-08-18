Amazon gasi Wondery kao zaseban entitet i otpušta deo zaposlenih nakon reorganizacije audio odeljenja

Četiri godine nakon što je kupio podcast mrežu Wondery za 300 miliona dolara, Amazon zvanično razlaže taj posao i reorganizuje svoje audio sadržaje. Ova odluka dovela je do otpuštanja oko 110 zaposlenih i odlaska direktorke Wonderyja, Jen Sargent.

Wondery se gasi, ali podcasti ostaj

Amazon je potvrdio da će i dalje proizvoditi podcaste, ali u okviru nove organizacione strukture. Narativni podcasti iz Wondery kataloga, poput American Scandal i Business Wars, biće premešteni pod Audible tim, Amazonovu platformu za audio sadržaj. Neki od ovih naslova će i dalje nositi Wondery brending, a aplikacija Wondery Plus će ostati aktivna, iako još nije jasno koje će funkcionalnosti ostati u aplikaciji, a koje će biti integrisane u Audible.

S druge strane, popularne emisije koje vode poznate ličnosti, poput New Heights (sa Džejsonom i Travisom Kelsijem) i Armchair Expert (sa Daksom Šepardom), biće deo nove jedinice nazvane Creator Services. Ovaj tim će se fokusirati na prodaju velikih sponzorstava, uzimajući u obzir rastući značaj video podcasta, posebno na YouTube platformi.

Promene u strategiji usled promena u industriji

Steve Boom, potpredsednik za audio, Twitch i igre u Amazonu, objasnio je promene u internom memorandumu.

“Podcast industrija se značajno promenila poslednjih godina. Video podcasti su porasli u popularnosti i naučili smo da emisije koje vode kreatori i imaju video elemente zahtevaju drugačije strategije u pogledu otkrivanja, rasta i monetizacije u odnosu na audio-prvo narativne serijale,” naveo je Boom.

Iako je deo zaposlenih dobio otkaz, Amazon je za The Verge potvrdio da će “mnogi pogođeni radnici” biti premešteni u druge sektore unutar kompanije.

Ova reorganizacija označava kraj Wonderyja kao nezavisnog entiteta u okviru Amazona i naglašava strateški zaokret kompanije ka video-integrisanim, sadržajno bogatijim podcast formatima koji bolje odgovaraju savremenim trendovima konzumacije.

