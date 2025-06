Amazon i New York Times postigli dogovor o licenciranju sadržaja

Amazon i The New York Times sklopili su višegodišnji ugovor o licenciranju koji omogućava Amazonu pristup velikom delu redakcijskog sadržaja prestižnog lista – i to u svrhe vezane za veštačku inteligenciju. Ova saradnja otvara vrata novim AI funkcijama u Amazonovim proizvodima, uključujući i Alexa asistenta.

Amazon dobio pristup sadržaju New York Timesa za treniranje AI modela

Prema saopštenju The New York Timesa, postignuti dogovor omogućava da originalni sadržaj lista postane dostupniji korisnicima Amazon proizvoda, kao što su Alexa uređaji, ali i drugi servisi koje pokreće veštačka inteligencija. To uključuje mogućnosti kao što su kratki sažeci i isečci iz članaka, kao i direktne veze ka celim tekstovima.

Ono što je najznačajnije jeste da će Amazon koristiti sadržaj The New York Timesa za treniranje svojih AI modela, čime se ova saradnja svrstava među retke primere legalnog i transparentnog korišćenja medijskih podataka u razvoju veštačke inteligencije. Ugovor obuhvata i NYT Cooking i The Athletic, dve dodatne platforme u vlasništvu New York Times Company.

Ova vest dolazi u trenutku kada je pitanje autorskih prava u AI obuci jedno od najspornijih u industriji. Mnoge tehnološke kompanije, uključujući OpenAI i Google, pokušale su da dobiju izuzeće iz zakona o autorskim pravima, kako bi slobodno trenirale svoje modele. Sam New York Times je tužio OpenAI i Microsoft 2023. godine zbog korišćenja svog sadržaja bez dozvole – slučaj je i dalje u toku.

Za medijske kuće, ovakvi licencni ugovori otvaraju nove izvore prihoda, dok AI kompanije dobijaju legalan pristup visokokvalitetnom sadržaju. The Washington Post je ranije ove godine potpisao sličan dogovor sa OpenAI.

Finansijski detalji ugovora sa Amazonom nisu objavljeni, ali je poznato da kompanija intenzivno razvija alate pokretane AI-em, uključujući pomoć u kupovini, sažetke knjiga i objašnjenja proizvoda, što ukazuje na širu strategiju korišćenja medijskog sadržaja za unapređenje korisničkog iskustva.

Izvor: Engadget